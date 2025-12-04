この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「【しゃぶ葉】ラムしゃぶ麻辣湯フェアが痺れる辛さで最高に美味しすぎた！激辛注意の期間限定大人気食べ放題で食欲を刺激されてラム肉を食べまくった爆食女【大食い】」と題した動画を公開。しゃぶ葉の期間限定フェアを取り上げ、自分で辛さを自由に調整できる麻辣湯と、主役のラム肉をはじめとする豊富な食べ放題メニューの魅力を紹介している。



動画で山崎氏が訪れたのは、しゃぶしゃぶ食べ放題チェーン「しゃぶ葉」。目的は期間限定の「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」だ。このフェアの最大の特徴は、ベースとなる麻辣湯だしに、別添えの「麻辣油」と「麻辣醤だれ」を加えることで、自分好みの辛さにカスタマイズできる点にある。



最初は優しい味わいのスープに、ラム肉や豊富な野菜を投入して楽しむ山崎氏。しかし、徐々に辛味を追加していくと「食欲増進」「痺れる辛さに食欲が刺激される」とその変化に夢中になる。辛味を増した麻辣湯と、もう一方の白だしでさっぱりといただく豚しゃぶとの対比も、食べ放題を飽きさせないポイントだと語った。



また、フェアの主役であるラム肉以外にも、注目すべきメニューが多数登場する。サーカスのような見た目の「紅白団子」は、中に魚卵が入っており「ぷちぷち新食感」と驚きを見せた。他にも、もちもち食感の「ブンモジャ」や、とろけるような柔らかさの「九州黒豚」など、個性豊かな具材を次々と堪能した。



鍋の〆には、残った麻辣湯スープにご飯とモッツァレラチーズを投入した「メチーズリゾット」を作成。肉や野菜の旨味が溶け出したスープと、とろけるチーズの組み合わせに「麻辣湯とチーズの相性最高」と最後まで満喫した。



今回のフェアは、単に辛いだけでなく、ベースの旨味と豊富な薬味で自分だけの味を追求する楽しさがある。上質なラム肉はもちろん、様々な肉やユニークな具材、そして〆やデザートまで、多彩な楽しみ方ができるコストパフォーマンスに優れた内容だといえるだろう。