『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』が2/20より開催！ 制作の裏側や美術設定資料など公開、前売券は12/17より発売

アニメ制作の裏側からオリジナルムービーまで！ 30年の歴史を体感する『名探偵コナン』展が開催決定

『名探偵コナン』のTVアニメ放送30周年を記念した大規模な企画展が、2026年2月20日（金）より東京ドームシティ プリズムホールにて開催されます！

本展では、キャラクターデザインや美術設定、実際に使われた膨大な絵コンテなど、アニメ制作の裏側を徹底解剖。

「毛利探偵事務所」の模型展示や、ここでしか見られないスペシャルムービーも必見です。

コナンと30人のキャラクターがお出迎えするエントランスを抜ければ、そこは30年の歴史が詰まった空間。

全31種の缶バッジやアクリルスタンドなどオリジナルグッズも充実しています。

お得な前売券は2025年12月17日（水）よりローチケなどの各プレイガイドで発売されます。

（以下、プレスリリースより）

『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』が東京ドームシティ プリズムホールにて2月20日（金）から開催決定！東京開催を皮切りに、全国の会場でも開催！

企画展オリジナルイラストを使用したキービジュアルを公開！お得な前売券は12月17日（水）より発売開始！

1996年1月8日に放送を開始したTVアニメ「名探偵コナン」

ファンの皆さまの愛に支えられて、長い年月を歩んでこられました。

そして2026年、ついに放送30周年を迎えます。

これまで「名探偵コナン」を愛してくださったすべての皆さまに感謝をこめて。

名探偵コナン「TV&MOVIE 30YEAR PROJECT」を始動しました。

公式HP：https://www.ytv.co.jp/conan30/

名探偵コナン「TV&MOVIE 30YEAR PROJECT」の施策の一環として『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』を2026年2月20日（金）より、東京ドームシティ プリズムホールにて開催いたします。

東京開催を皮切りに、順次、全国の会場でも開催を予定しておりますので、是非、お近くの会場へ足を運んでください！

本日、イベントの情報解禁にあわせて、江戸川コナンと30人のキャラクターたちの、企画展オリジナルイラストを使用したキービジュアルを公開しました。

お得な前売券は各プレイガイドにて12月17日（水）19:00より販売します。

詳細はイベント公式サイト、各プレイガイド販売ページをご確認ください。

放送30周年を迎えて、さらなる盛り上がりをみせるTVアニメ「名探偵コナン」に是非、ご注目ください。

本企画展のみどころを一部ご紹介

放送30周年を記念した、TVアニメ「名探偵コナン」ならではの企画をご用意しました。

＃１企画〜＃５主題歌までのエリアを巡るとTVアニメ「名探偵コナン」の制作過程の裏側を知ることができます。

絵に色がついて、キャラクターが動き、話しだす、TVアニメ「名探偵コナン」が完成するまでを辿っていきましょう。

また、TVアニメの名場面を集めたエリアや企画展スペシャルムービーも必見です。

TVアニメ「名探偵コナン」の30年の歴史を体感してください。

展示内容

■エントランス

30周年にちなんで江戸川コナンと30人のキャラクターたちがエントランスでお出迎えします。

■イントロダクション

TVアニメのオープニングでおなじみの「見た目は子ども、頭脳は大人、その名は、名探偵コナン!!」のシーンを30年分まとめて一挙にご紹介します。

■ここからはTVアニメ「名探偵コナン」の制作過程の裏側をご紹介

＃1 企画

アニメを制作するにあたり、全ては企画立案から始まります。

ここでは、キャラクターデザインや美術設定資料などを展示しています。

青山先生がキャラクターを作る際に大事にしているポイントや、監督のおすすめトリックなどもご紹介します。

実際の美術資料から作った、毛利探偵事務所などの模型展示も必見です！

#2 絵コンテ

アニメのストーリーを構成するために必要な絵コンテ。

ここでは、TVアニメ「名探偵コナン」の実際に使われた絵コンテを壁いっぱいに展示しています。

30年間で描かれた膨大な絵コンテの数々を、あなたもこの展示空間でぜひ体感してください。

#3 作画

“色と動き”という、アニメ映像を作る上で一番重要とされる要素の詰まった工程である、作画。

ここでは、コナンが動く様子を1コマずつコマ送りで展示しています。

白黒の線画から色づいてキャラクターが動き出す瞬間を、視覚的に体感してください。

#4 アフレコ

絵から動き出したキャラクターに命を吹き込むアフレコ。

ここでは、江戸川コナンの「喜怒哀楽」の違いを聞き比べられるコーナーと、声優の皆さんからのお祝いコメントを展示しています。

#5 主題歌

TVアニメには欠かせない主題歌。

ここでは、TVアニメ「名探偵コナン」の主題歌にスポットを当てて、歴代のCDジャケットや年表を展示しています。

＃SP メモリアルシーン

ここでは、心に残る名シーンや、キャラクターの名場面を展示しています。

放送がスタートした1996年から年代順に振り返りましょう。

#SP サンクスシアター

ここでは、TVアニメ「名探偵コナン」を応援してくれているすべての皆様へ、感謝を込めて企画展スペシャルムービーをお届けします。

ここでしか観ることができない企画展オリジナルの物語をぜひ、お楽しみください。

■NEXT CONAN’S HINT

TVアニメ「名探偵コナン」のエンディング後、次の事件のヒントをくれるNEXT CONAN’S HINTここでは歴代のNEXT CONAN’S HINTをご紹介します。

また、企画展スペシャルムービーの制作の裏側もご紹介。TVアニメができるまでをおさらいしましょう。

企画展限定のオリジナルグッズも多数登場！

企画展オリジナルグッズを販売します。詳細は随時公式HPと公式Xにてお知らせいたします。

※グッズ画像はイメージです。

缶バッジ（全31種） アクリルスタンド（全31種） 台本風ノート パラパラメモ

チケット情報

12月17日（水）19:00より各種プレイガイドにてお得な前売券の販売を開始します。

詳しくは公式サイトをご参照ください。

【入場料】

●前売券

一般：2,000円

学生（小学生・中学生・高校生）：1,300円

●当日券

一般：2,200円

学生（小学生・中学生・高校生）：1,500円

※未就学児入場無料

※「学生券」でご入場の方は、入場時に学生証を確認する場合がございます。必ずご持参ください。

※2月20日（金）・21日（土）・22日（日）は日時指定制。

※券売開始：2025年12月17日（水）19:00〜

※混雑時は整理券配布などの対応を行う場合がございます。ご来場前にイベント公式Xをご確認ください。

【特典付き入場チケット】

特典付き入場チケットは、コナンと30人のキャラクターたちがデザインされた「アクリルディスプレイスタンド」を会場で受け取ることができる「グッズ引換券」付きの入場券となります。アクリルディスプレイスタンドは、お好きなアクリルスタンドやぬいぐるみをのせることができます。

●前売券

一般：5,500円

学生（小学生・中学生・高校生）：4,800円

●当日券

一般：5,700円

学生（小学生・中学生・高校生）：5,000円

【プレイガイド】

●ローチケ

https://l-tike.com/tvconanten-30th/

●セブンチケット

https://7ticket.jp/sp/tvconanten-30th

●日テレゼロチケ

https://l-tike.com/ntvzero/event/tvconanten-30th.html

東京会場 開催概要

■イベント名

『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』

■会場

東京ドームシティ プリズムホール

■会期

2026年2月20日（金）〜3月29日（日）

■入場料（当日券）

一般：2,200円

学生（小学生・中学生・高校生）：1,500円

■開催時間

10：00〜19：00（最終入場は18：30）

■イベント公式HP

https://tvconanten-30th.jp

■イベント公式X

@CONAN_ten

※開催内容等変更になる場合がございます。

※最新情報はイベント公式HPまたは公式Xをご覧ください。

国内巡回スケジュール

●東京

会場：東京ドームシティ プリズムホール

会期：2026年2月20日（金）〜3月29日（日）

●鳥取

会場：鳥取県立博物館

会期：2026年4月4日（土）〜４月26日（日）

●札幌

会場：サッポロファクトリー 3条館3階 特設会場

会期：2026年5月2日（土）〜5月31日（日）

●仙台

会場：後日発表

会期：2026年6月6日（土）〜7月5日（日）

●大阪

会場：読売テレビ本社 特設会場

会期：2026年7月11日（土）〜8月16日（日）

●前橋

会場：後日発表

会期：2026年8月22日（土）〜9月13日（日）

●広島

会場：NTTクレドホール

会期：2026年9月19日（土）〜10月12日（月・祝）

●松山

会場：南海放送本町会館

会期：2026年10月17日（土）〜11月8日（日）

●横浜

会場：横浜赤レンガ倉庫1号館 2Fスペース・3Fホール

会期：2026年11月14日（土）〜12月6日（日）

●名古屋

会場：後日発表

会期：2026年12月中旬〜2027年1月中旬（予定）

●静岡

会場：キラメッセぬまづ

会期：2027年1月16日（土）〜2月14日（日）

●福岡

会場：後日発表

会期：2027年2月下旬〜3月下旬（予定）

※会場・会期は予告なく変更になる場合がございます。

※最新情報はイベント公式HPまたは公式Xをご覧ください。

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996