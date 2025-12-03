“国宝の吉沢亮”イメージを越えるには…吉沢亮がいま思うこと
俳優の吉沢亮（31歳）が、12月3日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。実写の邦画として歴代1位の興行収入となった主演映画「国宝」を経て、“いま、思うこと”について語った。
2日に都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2025／20th Anniversary」フォトコールに登場した吉沢が、番組のインタビューに対応。“邦画実写No.1”の興行成績を叩き出し、今年の日本映画界を象徴する作品となった主演映画「国宝」を経て、“いま、思うこと”について質問を受ける。
これに吉沢は「今後どうしようかな…という感じですね（笑）」と笑い、「この作品のあと、もちろんいまの、この『国宝』のムーブメントはありがたいなと思いつつ、今後、どういう作品をやればいいんだろうというのは…思いますね」と語る。
そして「まあ、しばらくはやっぱり“国宝の吉沢亮”みたいな風に、思っていただけるとは思うんですけど、そのイメージを越えていくために何が必要なのか、考えていかなきゃいけないんだろうなっていう気がします」と語った。
