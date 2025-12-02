【給付金】子育て世帯に「2万円の給付」が決定！ 子ども3人のわが家は「6万円全額」受け取れますか？“低所得世帯・高齢者世帯”には「追加支援金」の実施も？ 総合経済対策の内容を確認

18歳以下の子育て世帯へ1人あたり2万円の給付

今回の総合経済対策の中心施策の1つが、18歳以下の子どもを持つ家庭を対象とした「物価高対応子育て応援手当（仮称）」です。物価上昇の長期化で日常生活の支出が増えていることから、特に負担の大きい子育て世帯を直接支援する目的で決定しました。

給付対象は、2007年4月2日～2026年3月31日に出生した「18歳以下の子ども」がいる世帯で、給付金額は1人2万円、所得制限は設けられない方針です。したがって、該当する年齢の子どもが3人いる家庭は「2万円×3人＝6万円」を満額で受け取ることができます。

なお、児童手当の情報など、自治体が保有する子育て支援関連システムを活用し「プッシュ型」で支給されるため、申請不要で受給可能です。

支給時期は自治体によって異なりますが、2026年3月までの給付を目指しています。



エネルギーコストの負担軽減も実施へ

家計の圧迫要因となっているエネルギー価格の高騰についても、政府は同対策で補助を実施します。電力使用量が増える2026年1月から3月を対象に、電気料金と都市ガス料金、ガソリン小売価格の一定の単価を国が補助し、各家庭への請求額が軽減される仕組みです。

具体的には、以下のとおりとなっています。



【都市ガス料金】 ・2026年1、2月使用分

18.0円／立方メートル

・2026年3月使用分

6.0円／立方メートル

冬場は暖房需要が高まりエネルギー使用量が増えるため、この時期の補助は家計にとって大きな助けになるでしょう。

補助は自動的に適用されるため、申請等は不要です。



そのほかの生活支援策のポイント

今回の総合経済対策では、子育て給付やエネルギー補助以外にも、幅広い生活支援が盛り込まれ、重視支援地方交付金の追加も行われます。主な内容は以下の通りです。



・低所得世帯、高齢者世帯向けの追加支援金の実施

・中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備

・「お米券」配布などでの生活必需品の価格高騰対策

・地域公共交通・物流・地域観光業などの維持に向けた支援

特に低所得世帯向け支援は、物価上昇の影響をより強く受けやすい層をフォローするとしており、自治体を通じた生活支援が行われる見込みです。



まとめ

2025年11月21日に閣議決定された総合経済対策は、物価高の影響を受ける家庭、特に子育て世帯の負担を軽減する内容が充実しています。18歳以下への1人2万円給付は所得制限なしで受け取れるため、該当する年齢の子どもが3人いる家庭なら合計6万円を受給可能です。また、冬季の電気・ガス料金補助も家計の支えとなる施策です。

給付・補助の開始時期は2026年初頭に集中する見通しのため、今後発表される自治体からの案内を確認しつつ、確実に支援を受け取れるよう準備しておくことが重要です。



出典

内閣府 「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」政策ファイル

経済産業省 資源エネルギー庁 エネルギー価格の支援について

執筆者 : 小川ひろ

2級ファイナンシャル・プランニング技能士