【ブチギレ案件】妻の実家で「眠いから寝る」横柄すぎる夫→隙を見て寝るってアリ？【ママリ】

実家での夫の態度にイラッ！その都度、モヤモヤが止まらない

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

＠ママリ

夫が私の実家で態度がでかい(図々しい)気がして、行く度にモヤモヤします。私の考え過ぎでしょうか？※父は死別しており、実家にいるのは母のみです



・1番最後に起きる

・隙あればすぐに寝ようとする

・実家の冷蔵庫にたくさんペットボトルが入っていて「ドリンクバーじゃん！一本もらいます🤗」という

・子供を寝かしつけした後大人たちでアイスを食べることが多いのですが、寝落ちした旦那が後から起きてきて「あー、アイス食べ忘れた～😭」という



自分なら義実家でこんな行動しないな🤔なんでもっと気を遣わないんだろう！？とすごく疑問に思い正直イライラします！笑

父が生きていた頃はもう少しちゃんとしていたような？？母だけだから甘えが出ているのだろうか🤔 出典：

qa.mamari.jp

家族で実家に帰省する度に、夫がまるで自分の家で過ごしているかのような態度に疑問を感じている投稿者さん。自分が義実家に行ったときと比べると、あまりにもリラックスしている様子の夫にモヤモヤするとのこと。



夫が常に緊張している様子だと夫に対して申し訳無い気持ちになりそうですが、その反対で緊張感が無さ過ぎるのも自分としては気になるところですよね。投稿者さんは、自分が考え過ぎなのかと悩んでいるようです。

大事なことは実母の気持ち？ママリに寄せられた声

＠ママリ

うちの旦那もそんな感じですが両親との関係は良好で。私の親も息子みたいだ！と言ってます☺️

私がいない時でも子供達を連れて遊びに行けるくらいなので、私的にも旦那にそこまで気を使わず過ごせるのでとても楽です🥺✨



お母様がその旦那さんの行動言動で気を悪くされてるなら直してほしいところですが、楽にしててね～って感じなら気を遣われて過ごすよりいいのかな？と私は思います💓 出典：

qa.mamari.jp

えーいやです、、

実母の前で恥ずかしい旦那と思われたくないので注意しますね、、 出典：

qa.mamari.jp

お母様によるかと🤔



うちの両親は、リラックスして欲しい派、遠慮いらない！勝手にあるもん飲んで食べてね！って感じなので、うちの旦那も私の実家ではそんな感じです～😌！



でも仲や親の気持ちによるかと思います🤔💦

お母様が「遠慮いらないから～」みたいな感じなら喜びますが、そうではなければただの図々しい婿って感じになっちゃうかなと💦💦



嫁の実家に行きたがらない旦那さんもいる中、行きたくないとか、帰ろー帰ろー言われるより、実家でリラックスしてくれる方が私はいいです✨ 出典：

qa.mamari.jp

ママリには、親がどう持っているかが大事だという意見が届いています。実母が遠慮せずにゆっくり過ごして欲しいという考えだと、夫がくつろいでいる姿を見ても嫌な気持ちにはならないはず。「自分の本当の息子だ」と感じている方もおられるようです。



しかし、そうではない場合、実母の中にも投稿者さんと同じようにモヤモヤがたまっているかも。夫に注意するとの意見も寄せられています。まずは、親に気持ちを確認してみましょう。その上で、親が良くても自分の中ではどうしても気になることがある場合、夫婦で話し合いをするのもいいかもしれません。



夫が一緒に実家に帰ることに抵抗が無いのは、うれしいことでもあります。次の帰省時には、イライラすることなく過ごせると良いですね。

家事の分担、どうしてる？

＠ママリ

うちは共働き（私は時短）で収入は夫7:私3

家事はほどんど私で夫は週に1回程度の掃除機くらいです。

夫は土日休みで残業もあまりなく夜は7:30くらいには帰ってきてくれます。

ただなかなか有休がとれず、今日久しぶりに有休がとれたそうです。私が仕事が終わって娘のお迎えに行って帰ってくると朝食と昼食のお皿がシンクにありました。

腹が立って洗ってと促すとその時は無視され結局私が洗いました。

夜、別の話しの流れで喧嘩になりお皿の話しになって何で休みの日にそんなことをしないとあかんのや、休みの日くらい休みたいと言われました。

いや、休みの日くらいして？と思うのですが、、

正直普段からもっと家事をしてほしいと思ってますが最近はもう諦めて私がしてました。ただやっぱりストレスがどんどん溜まっていってることに気付きました。 出典：

qa.mamari.jp

この質問者さんは、共働きでありながら家事のほとんどを自分が担う状況にストレスを感じています。特に、夫が有休を取った日に家事をしなかったことに腹を立てたそうです。



普段からもっと家事をしてほしいと思いながらも、諦めてしまっている様子が伺えます。しかし、ストレスがどんどん溜まっていることに気づいたとのこと。これは多くの家庭で共感できる悩みかもしれませんね。

ママリユーザーからさまざまな声

この投稿に対し、ママリユーザーからさまざまな声が届きました。

我が家の収入は育休前ですが夫６:私１です。

扶養内パートなので、ほとんど旦那の収入です😅

（中略）

家事については、

毎日の下の子の分以外の朝食の準備

早く帰ってきた日は、晩御飯の片付け（食器を食洗機へ入れて、手洗いの物は手洗いし、ガスコンロを拭いて、排水溝の掃除）

寝る時間に間に合えば、子供の寝かしつけ

ゴミ出しの準備とゴミ出し

休みの日は全室の掃除と洗面所の掃除

休みの日の３食のご飯作り



以上はやってくれてます。

（中略）

正直に言うと、これだけやってくれるから結婚したし、結婚生活が続いてます。笑 出典：

qa.mamari.jp

この回答者さんの場合、夫が積極的に家事を分担してくれていることで、結婚生活がうまくいっていると感じているようです。家事を分担することで夫婦関係が円滑に進んでいるという具体的な例として参考になりますね。

私はほぼフルタイムパートに近い働き方、夫はシフト制の仕事です。

収入は夫8:私2くらいです。



家事分担はしていません。

全て私です。

パートに出たいと言ったのも私で、夫は働いたら？とか言ったことないので私が好きでパートに行くから家事は私がやると言いました！

一人暮らし経験のない大雑把な夫なので、逆に家事して欲しくなくて「何もしないで！何もしないことが私への配慮だから」と言っています。 出典：

qa.mamari.jp

この回答者さんは、あえて家事を分担せず、すべて自分で行うスタンスを選択しています。夫に家事を求めないことでストレスを減らす方法もあるのですね。



家事の分担や負担に対する考え方はさまざまです。夫婦で話し合い、お互いの状況に合った最善の方法を見つけることが大切ですね。

夫が妻の断りもなく出産動画を友人に見せていた

＠ママリ

出産シーンを旦那の友達に見せられるのはアリですか？



産後、旦那の友達カップルに出産はどうだった？と話が上がり「感動した。」と言いながら出産動画を私に断りもなく見せていました。 出典：

qa.mamari.jp

自然な流れで夫は出産の動画を、Mさんの許可なく友だちカップルに見せていたのでした。これにMさんはびっくり。Mさんは慌てて夫にやめてと伝えたのですが、夫からの反応はさらに意外なものだったのです。

「別に良いじゃん」という夫

旦那は後頭部からで顔も見えてないし股も隠されてるから別に良いじゃん。俺は神秘的なものだから何で見せちゃいけないのかわからない。と言われました。 出典：

qa.mamari.jp

Mさんにとがめられても「別に良いじゃん」と悪びれる様子が一切ない夫。この反応にはMさんもびっくり。

出産動画を見せるのは普通なの？

確かに出産は神秘的、感動的な事ですが私が股を開いたり、いきんだりと悲惨な状態を私自身もとても見返せない動画を見せるなんてありえないと思っています。



旦那は最近TikTok、YouTubeとかで出産シーンを載せている人もいるじゃん。何が悪いの？とも言われました。 出典：

qa.mamari.jp

このMさんの投稿には「え！無理無理無理無理です！インフルエンサーと一緒にしないでほしいですね💦」「いやママ本人の許可も取らずに見せるのはあり得ないと思います…」「無理でしょ…。なんて言うか、見せられた方も大概迷惑だったと思いますし💦」といったコメントが寄せられました。



友だちカップルに見せたくなるほど感動したのはわかりますが、せめてMさんの許可をとってほしいですね…。Ｍさん曰くこの件については平行線のまま、夫はいまだに謝ってこないそうです。

記事作成: kotti_0901

（配信元: ママリ）