King & Princeの公式SNSで、高橋海人（※「高」は“はしごだか”が正式表記）とTravis Japanの宮近海斗・松倉海斗・中村海人の4人によるコラボ動画が公開。“クワトロカイト”（4人全員の名前が“カイト”）と呼ばれ、大きな話題を集めている。

【動画】高橋海人×宮近海斗×松倉海斗×中村海人コラボ動画／バズり中！異国の街を闊歩する高橋海人

■高橋海人の“異国の街を颯爽と歩く”動画がバズったのが発端

きっかけは、King & Princeの7thアルバム『STARRING』（12月24日発売）に収録される楽曲「Theater」のMVの一部。

高橋が異国の街並みを背景に、リズムに合わせて肩を揺らしながら軽やかに歩く姿が公開され、その抜群のテンションとセンスの良さからSNSで一気にバズった。

今回、同じ楽曲で宮近・松倉・中村とコラボ。“カイト”が4人集結というまさかの展開に、公開直後からSNSは騒然となった。

■4人が場所を変えながらリズムに乗る“肩揺らしウォーク”

動画では、廊下や階段などシーンを変えながら、4人がリズムに合わせて肩を揺らして闊歩。宮近・松倉・中村の3人がSPのように高橋を囲んでいるようにも見える。

最後は音に合わせて全員同時に“ピタッ”と動きを止める完璧なシンクロで締め。サングラスをかけたスタイリッシュな装いも相まって、唯一無二の世界観を作り上げている。

■SNSで“クワトロカイト”の呼称が自然発生し大盛り上がり

SNSでは、同じ読みの名前が4人揃ったことから自然発生的に“クワトロカイト”というワードが誕生。

「神コラボ」「センス良すぎて中毒性ある」「カイトが渋滞してて面白すぎるw」「発想が天才」「遊び心最高」「何度も観ちゃう」「仲の良さが伝わる」「みんなかわいい」など絶賛の声が殺到し、大きな盛り上がりとなっている。

