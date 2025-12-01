【最終日】これだけはチェックして。Amazonブラックフライデーの売れ筋商品 TOP25
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催されており、本日最終日です。

今回はセール対象商品の中から、特にライブドアニュースで人気だったアイテムをご紹介。お得な商品ばかりなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

もっちり食感が楽しめる「極もち ホットケーキミックス」480g×2個


日清製粉ウェルナ

日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480ｇ (160g × 3個) × 2個 国内麦 小麦粉 100% 使用 ホットケーキ (もっちり/しっとり食感) クッキー 蒸しパン ドーナツ ピザ の アレンジレシピ にも

734円 → 477円（35%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



VITAS（バイタス）の「VITA POWER マルチビタミン」


ＶＩＴＡＳ

VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分

2,480円 → 1,480円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



圧倒的なコスパで人気。REYSの「カフェオレ風味」


REYS

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

3,980円 → 3,781円（5%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



かつおに濃口の醤油をあわせた濃い目のおつゆ「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東」


マルちゃん

マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 ( 101g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 そば ( 天揚げ/ 小えび天 ) 関東風だし カップそば 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ

3,059円 → 1,499円（51%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）


マ・マー

マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）

2,884円 → 1,470円（49%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味

998円 → 864円（13%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,055円 → 1,620円（21%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



常温保管できる。伊藤園の「1日分の野菜」200ml×30本


1日分の野菜

【Amazon.co.jp限定】伊藤園 1日分の野菜 30日分BOX (紙パック) 200ml×30本

2,970円 → 1,969円（34%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,136円 → 1,752円（18%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

1,333円 → 979円（27%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」


アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]

3,699円 → 2,949円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用


アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ

1,939円 → 1,648円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤


アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ

1,939円 → 1,648円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ


NONIO(ノニオ)

【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭

878円 → 613円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,219円 → 1,439円（35%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン


LISTERINE(リステリン)

【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

1,098円 → 845円（23%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



3台まとめてこれひとつ。「Prime Wall Charger」


Anker

Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max 他 iPhone シリーズ MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

8,490円 → 4,690円（45%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」


Anker

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)

4,490円 → 2,690円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)

1,890円 → 1,290円（32%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Amazonのストリーミングメディアプレイヤー「Fire TV Stick 4K Plus」


Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

9,980円 → 5,980円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」


Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

21,800円 → 18,800円（14%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル


ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極

15,800円 → 13,430円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



特許技術で足元から身体を温める「まるでこたつソックス」


レディースサイズ


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995

1,800円 → 1,457円（19%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



メンズサイズ


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリMEN まるでこたつソックス メンズ あったか靴下 ルームソックス 冷え対策 672-991

2,000円 → 1,561円（22%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



せき、たん、のどの痛みなど、かぜの諸症状を改善する「パブロンゴールドA錠」


パブロン

【指定第2類医薬品】パブロンゴールドA<錠> 210錠

1,526円 → 1,221円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

1,540円 → 1,232円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Amazonで爆売れ。SurLuster（シュアラスター）のカーシャンプー


SurLuster(シュアラスター)

SurLuster(シュアラスター) カーシャンプー1000 洗車 中性 泡立ち 全塗装色対応 コーティング車対応 1L 車 ボディ タイヤ ノーコンパウンド S-30

988円 → 576円（42%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


おーいお茶

伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル

2,002円 → 1,498円（25%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

6,210円 → 4,338円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Ziploc

Ziploc 【大容量】ジップロック フリーザーバッグ ジッパー付き M 90枚入 クリア・ブルー

1,551円 → 954円（38%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります