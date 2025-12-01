この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ミスタータイガース」こと掛布雅之氏が、自身のYouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」で「【#神速 2026 #展望 #阪神タイガース #掛布雅之の憧球 】」と題した動画を公開。2025年シーズンの成功を踏まえつつ、連覇だけでなく「時代を創る」ためのチーム作りについて具体的な提言を行った。



動画の冒頭で掛布氏は、2025年の「NPB AWARDS」に新人王のプレゼンターとして出席した際の経験を語った。近年の授賞式がファンを招き入れるショー形式に進化したことに驚きを示しつつ、ベストナインに阪神の選手が7人も選出されたことに言及。「あれだけぶっちぎってセ・リーグを制したっていうのが理解できる表彰式でしたよ」と、チームの圧倒的な強さを再確認したという。



しかし、掛布氏が着目したのは、ベストナインに選ばれなかった「ショートとレフト」の2つのポジションだ。これを日本シリーズでソフトバンクに勝てなかった一因ではないかと分析し、今後のチーム作りのポイントになると指摘した。その上で、来季以降の布陣について具体的なコンバート案を提示。ドラフト1位の立石正広選手をサードで起用する可能性に触れ、「もしもですよ」と前置きしながら、大胆な構想を明かした。



掛布氏は、近本光司選手のレフトへのコンバートを提案。肩の強さを考慮すると、守備範囲は広いものの、レフトの方がより適しているとの見解を示した。そして、空いたセンターには肩が強く足もある森下翔太選手を、ライトには佐藤輝明選手を配置するという。特に佐藤選手については、将来的なメジャー挑戦を見据えた場合、サードとライトの両方を守れることは大きな武器になると語った。



最後に掛布氏は、「連覇だけではなくて、時代を創るチームを、僕ぁ創ることを、藤川監督は考えるべきだと思うんですよ」と熱弁。1985年の優勝時に当時の吉田義男監督が語った「阪神の時代を創る」という言葉を引用し、今の阪神にはフロントと現場が一体となり、黄金時代を築き上げる力があると強調した。