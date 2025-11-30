桃園空港 第3ターミナルの一部、あす供用開始へ 搭乗手続きは第2で／台湾
（台北中央社）北部・桃園市の桃園国際空港で整備が進んでいる第3ターミナルのうち、北側のコンコースが12月1日から試験的に供用開始される。メインビルは未完成のため、同コンコースの搭乗口を発着する航空機の利用客は、第2ターミナルで搭乗手続きや出入境審査、手荷物の受け取りなどを行う。
北側コンコースは出発フロア（3階）と到着フロア（4階）に双方向の動く歩道が設置され、第2ターミナルから最も遠い搭乗口まででも15分で移動できる。
交通部（交通省）の林国顕常務次長は30日、自身のフェイスブックで同コンコースについて、大規模な搭乗口が8カ所あり、年間に処理できる旅客数（処理能力）は延べ約580万人増加すると紹介。正式に供用が始まれば、処理能力は4500万人増え、空港全体では8000万人を超えるとした。
林氏はまた、英国の建築家、リチャード・ロジャースさん（故人）のチームが設計した空間は、従来の搭乗待合室とは全く異なると言及。日光がガラスの天井から差し込む構造になっていると紹介した。
（余曉涵／編集：田中宏樹）
北側コンコースは出発フロア（3階）と到着フロア（4階）に双方向の動く歩道が設置され、第2ターミナルから最も遠い搭乗口まででも15分で移動できる。
林氏はまた、英国の建築家、リチャード・ロジャースさん（故人）のチームが設計した空間は、従来の搭乗待合室とは全く異なると言及。日光がガラスの天井から差し込む構造になっていると紹介した。
（余曉涵／編集：田中宏樹）