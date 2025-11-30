¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÊ¬²ò¡¢¤Þ¤À¼êÆ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡© ¥È¥ë¥¯Ä´À°¤Ç¤¤ë¾®·¿ÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬²÷Å¬¤À¤Ã¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
½µËö¤Î¸á¸å¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥·¥§¥ë¥Õ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤ÎDIY¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¹©¶ñ¤¬¸¶°ø¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¾³Ñ¥¢¥À¥×¥¿¡¼ÅëºÜ¤ÎÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Îºî¶È¤òÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¡ÖAnglepro X¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢DIY¤Îºî¶È¸úÎ¨¤Ï¹©¶ñ¤¬ÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄü¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¶¹½ê¡×¤Ç¤Î¼ÂÁ©¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÖAnglepro X¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²óÅ¾ÎÏ¤ò90¡ë¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Â¿ºÌ¤ÊÆÃÄ¹
²óÅ¾ÎÏ¤ò90¡ë¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¡ÖAnglepro X¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤ÎÌ¥ÎÏ¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
ÉÕÂ°¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥È¤Ï¹ç·×16ËÜ¡£¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë2¤Ä¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍÑÅÓ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®·¿¤Î¡ÖH4.0mmµ¬³Ê¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¹â¶¯ÅÙ¤ÎS2¹Ý¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤Î½¤Íý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Âç¤¤á¤Î¡ÖH6.3mmµ¬³Ê¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÂÑËàÌ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¯¥í¥à¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¹Ý¤Ç¡¢²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¥È¥ë¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Éý¹¤¤Æü¾ïÅª¤ÊÊ¬²ò¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
PCÆâÉô¤ÎÀºÌ©ºî¶È¤Ë¤â¡£°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥È¥ë¥¯Ä´À°µ¡Ç½
¤Þ¤¿¡ÖAnglepro X¡×¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Ç4ÃÊ³¬¤Î¥È¥ë¥¯Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â¼å¤¤¥È¥ë¥¯¤ËÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÀºÌ©µ¡´ï¤Î¥Í¥¸¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÆ°¤ÎÂ®¤µ¤È¡¢¼êÆ°¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤µ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¥á¥â¥êÁýÀß¤Ê¤É¡¢¥Í¥¸¤òÄù¤á¤¹¤®¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤ºî¶È¤Ç¤â¡¢¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¢¨¥È¥ë¥¯¤ä²óÅ¾¿ô¤Ê¤É¤Î¿ôÃÍ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¸ø¾ÎÃÍ¤Ç¤¹¡£
°Å½êºî¶È¤ÇÌòÎ©¤ÄLED¥é¥¤¥È¡£¤¿¤À¤·Ãí°ÕÅÀ¤â
ËÜÂÎ¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ÎÄÌ¤êÈó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¤360¡ëLED¥é¥¤¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬´ù¤Î²¼¤äPC¥±¡¼¥¹¤ÎÆâÉô¤È¤¤¤Ã¤¿°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Îºî¶È¤Ç¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢1¤ÄÃí°ÕÅÀ¤¬¡£¤³¤ÎÊØÍø¤Ê¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Ä¾³Ñ¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤òÁõÃå¤¹¤ë¤È´°Á´¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¹¤¯¤Æ°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Îºî¶È¤Ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥é¥¤¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ò³°¤»¤Ð¶¯ÎÏ¤Ê²ûÃæÅÅÅôÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
ÊÉ¤È¤Î·ä´Ö10cm¡ª ÀäË¾Åª¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢²÷Å¬¤Êºî¶È¾ì½ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¤³¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Î¿¿²Á¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿Ãª¤Î¥Í¥¸¤òÁý¤·Äù¤á¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉ¤È¤Î·ä´Ö¤Ï10¿ôcmÄøÅÙ¡£ÉáÄÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÅþÄì¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¡¢¡ÖAnglepro X¡×¤ËÄ¾³Ñ¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂÎ¤òÊÉ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤È¤¤¤¦·Ú²÷¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÁý¤·Äù¤á¤¬´°Î»¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃª¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ºî¶È¤Î¡Ö¼ê´Ö¡×¤È¡Ö¤¢¤¤é¤á¡×¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹©¶ñ
¡ÖAnglepro X¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÌÌÅÝ¤À¡×¡ÖÌµÍý¤À¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¹©¶ñ¤À¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤Ç¤¹¡£
DIY¤Î¸úÎ¨¤È³Ú¤·¤µ¤ò¡¢°ìÃÊ¤âÆóÃÊ¤â°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÖAnglepro X¡×¤ò¤¼¤Ò¤È¤âDIY¤ÎÁêËÀ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äÄ¶¾®·¿¡ßÄ¾³Ñ¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡ª¶¹½ê¤ËÆÏ¤¯ÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡ÖAnglepro X¡×
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£