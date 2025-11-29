松島聡＆白洲迅のお茶目な掛け合いに食卓シーン…最終回目前『パパと親父のウチご飯』の裏側を紹介

松島聡×白洲迅のW主演によるオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』。

ドラマ本編もいよいよクライマックスに近づくなか、同作のメイキング『パパご飯の作り方』第2弾が11月29日（土）より動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で配信スタートした。

第1弾に引き続き、猪俣周杜（timelesz）をナビゲーターに迎えて『パパと親父のウチご飯』撮影の裏側に迫る。

◆出演者が選ぶ「印象に残っているシーン」

今作がドラマ初出演となる猪俣周杜がナビゲーターとなり、和やかな雰囲気満載の撮影現場の裏側をたっぷり紹介する『パパご飯の作り方』。

第2弾となる今回は、まもなく迎える最終回を前に出演者が「印象に残っているシーン」についてトークする。

松島聡が選んだのは、8話のクライマックスシーン。8話の放送終了後にも反響を呼んだ名シーンを松島の心情も語りながら振り返っていく。

白洲迅は思い出に残っているシーンを明かしつつ、子どもたち、そして自身と松島の成長にも触れる。

一方の蓮佛美沙子、猪俣が選んだ「印象に残っているシーン」とは？

◆最終回の裏側も先行公開！

さらに、『パパと親父のウチご飯』後半戦のメイキング映像も一挙大公開。終始温かな雰囲気に包まれる撮影現場の様子をたっぷり紹介する。

裁縫シーンで糸通しに大苦戦する松島や、白洲のお茶目なポーズに松島が絶妙な反応を見せる様子、子どもたちとの和気あいあいとした食卓シーンなど、このドラマならではのほのぼのとしたメイキングが盛りだくさん。

そして最終回の放送を来週に控え、最終回のシーンとその裏側も先行公開される。