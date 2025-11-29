この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」にて、りゅう先生が「2026年のコラボ戦略を先読み。一見交わらない業界の組み合わせが"最強ブランディング"を作り、爆発的にサービスが伸ばる"成功パターン"を公開。」と題して、これからの時代に必要なコラボレーションの最先端戦略について熱弁した。



冒頭、「皆さんがやったほうがいいコラボの成功パターンは、一見繋がらないもの同士を意外な文脈で繋ぐ。ここだけ覚えてもらいたいんですよね」と、コラボ企画の本質を端的に強調。「コラボブームにもかかわらず市場は既視感疲れ。予定調和ではファンの心を動かせず、まんねりを打破する“意外性”こそ最大の武器」と喝破した。



実例として「ストリートカルチャー×健康」や「工業部品×アート」など、業界の常識を覆すコラボがマーケットとSNSで盛り上がっているとし、「数字でも、意外性のあるブランドコラボレーションを重視するマーケッターが36%増加している」とトレンドデータも紹介。消費者には「なんでこの二つが？」という驚きを与え、その直後に理由付けやストーリーで納得させることで、より高いエンゲージメントが生まれるという。



そのためには「驚きの後に理解のストーリーがあるコラボが成功の鍵。最初は脳が拒絶しても、“なぜコラボしたのか”に共感できる理由をしっかり伝えれば、爆発的拡散が起きる」「言い訳でも、言い分でも、とにかく『理解の橋渡し』を用意しておくことが肝心」と持論を展開した。



さらに、単なるタイアップや報告型コラボ、話題先行型には危機感を示し、「ファンや消費者が納得する『なぜこの組み合わせか』が欠如すると逆効果になりやすい」と警鐘も。「コラボの最大のメリットは、新市場を生み出し文化を再発明できること。体験装置を用意し、リアルや参加型施策も絡めれば、ブランドはもっと伸びる」とアドバイス。



YouTubeならではの双方向性にも言及し、「SNSのコラボでは“共演”以上に“共鳴”が重要。『推し』同士で価値観がぶつかり合っても、それが後に認め合う展開になると、長期的な信頼に繋がる」と語った。