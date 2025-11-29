インディーゲーム情報を発信するライブ配信番組「INDIE Live Expo 2025.11.29」が配信中
「ゲームへの貢献」をテーマにインディーゲーム情報を発信し、これまで累計3000タイトル以上を紹介、全世界で累計1億を超える視聴回数を獲得してきたライブ配信番組「INDIE Live Expo」。その最新回「INDIE Live Expo 2025.11.29」が2025年11月29日（土）18時から配信中です。
インディーライブエキスポ 2025.11.29（YouTube）
https://www.youtube.com/watch?v=o5oO-pWlwGA
開催概要
◆イベント名：INDIE Live Expo 2025.11.29
◆会期：2025年11月29日（日）18：00〜（JST）
◆プラットフォーム：YouTube Live、X、Twitch、ニコニコ生放送、bilibili、Steam、TikTok
YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=o5oO-pWlwGA
Twitch：https://www.twitch.tv/indie_live_expo_jp
INDIE Live Expo
https://indie.live-expo.games/
