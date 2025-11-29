この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【ポイ活ルーティン】３５，０５８ポイント獲得（１１月１日～１１月３０日）」と題した動画を公開。2025年11月の1カ月間で35,058ポイントを獲得した実績を報告し、お金をかけずにポイントを貯める「タダ取りポイ活」と、各種キャンペーンを攻略する具体的な方法を紹介した。



動画で報告された35,058ポイントの内訳は、大きく2つの活動に分けられるという。1つ目は「毎月コツコツ・タダ取りポイ活」で、15,808ポイントを獲得。これは、同チャンネルが提唱する「お金を消費せずともポイントのみを獲得できる」手法を中心とした活動だ。具体的には、「高還元クレカの利用」や「クレカ積立・即売り」「銀行ぐるぐる」と呼ばれる銀行口座間の資金移動などをルーティンとして実践していると説明した。



2つ目の柱は「キャンペーン攻略」で、19,250ポイントを獲得。同チャンネルは2025年11月中に7つのキャンペーンに参加したと明かした。d払いの残高積立キャンペーンやau PAYカードの山分けキャンペーンのほか、特に大きなポイント源となったのが三菱UFJデビットの関連キャンペーンだという。モバイル決済の利用や新規入会、キャッシュバックキャンペーンなどを活用し、これだけで1万ポイント以上を獲得したと語った。



同チャンネルは、年間45万ポイントの獲得を目標に掲げており、今回の実績報告もその一環だ。動画では、こうした日々の地道なルーティンと、情報収集を駆使したキャンペーン攻略を組み合わせることが、効率的にポイントを貯める鍵であると示唆している。



紹介された手法は、お金をかけずに実践できるものが中心となっている。ポイ活で着実に資産を増やしたいと考えている人は、氏が紹介する方法を参考に、自身のポイ活ルーティンを見直してみてはいかがだろうか。