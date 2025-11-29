熊本vs甲府 スタメン発表
[11.29 J2第38節](えがおS)
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
DF 25 小林慶太
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 14 塩浜遼
FW 16 松岡瑠夢
FW 28 神代慶人
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 5 一瀬大寿
DF 21 ヘナト・アウグスト
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 20 遠藤光
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
FW 44 内藤大和
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 18 柏好文
MF 25 平塚悠知
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 9 三平和司
FW 29 大島康樹
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
