[11.29 J2第38節](えがおS)

※14:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

DF 25 小林慶太

MF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 17 藤井皓也

MF 21 豊田歩

FW 14 塩浜遼

FW 16 松岡瑠夢

FW 28 神代慶人

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 2 黒木晃平

DF 5 阿部海斗

MF 7 竹本雄飛

MF 9 大本祐槻

MF 13 飯星明良

MF 15 三島頌平

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 20 大崎舜

監督

大木武

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 5 一瀬大寿

DF 21 ヘナト・アウグスト

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 田中雄大

MF 20 遠藤光

MF 24 佐藤恵介

MF 26 佐藤和弘

FW 44 内藤大和

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 22 小出悠太

MF 18 柏好文

MF 25 平塚悠知

MF 48 ヴァウ・ソアレス

FW 9 三平和司

FW 29 大島康樹

FW 77 マテウス・レイリア

監督

大塚真司