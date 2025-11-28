秒速10GBのバケモノSSDが1万円台！ブラックフライデーで揃えたい自作PCパーツまとめ
「ロード時間」にイライラするのはもう終わりにできそうです。
今年のAmazonブラックフライデーは、秒速10GBを超える爆速SSDや、省電力とハイパワーを両立した次世代CPUなど、自作PCの常識を覆すパーツが豊作です。
今回は単なる安売りではなく、「性能・静音性・将来性」に妥協したくない人のために、今組むべき最適解となりえる7つのパーツを厳選しました。
このほかにも数々のPCパーツがAmazon ブラックフライデーでお得になっています。PCを組まなくとも、GPUだけ買い換えたい、SSDだけ増設したいなどもこの機会にやってしまうのもアリですよね。
ただ、メモリは高騰が続いているので取り上げませんでした。メモリが大容量で安くなってたら嬉しくなるタイプなんですが、メモリ以外はけっこう安いか、最安も多く見られたのでアマゾンを漁ってみると掘り出し物が見つかるかもしれませんよ。
ゲーミング性能とコスパがいいIntel Core Ultra 5 245KF
最新のハイブリッドアーキテクチャを採用し、PコアとEコアの連携でゲームからクリエイティブ作業まで効率よく処理できるIntel製CPUです。
最大5.2GHzの高速動作に加え、前世代より省電力性と冷却効率が向上しているのが大きな特徴。内蔵グラフィック機能を省いた「F」モデルのため、コストパフォーマンスを重視して高性能なゲーミングPCを組みたい方に最適です。
省電力で熱を制する高性能。AMD Ryzen 7 9700X
8コア16スレッドの高い処理能力を持ちながら、TDP 65Wという驚異的な省電力と低発熱を実現したAMDの最新CPUです。
発熱が抑えられているため空冷クーラーでも運用しやすく、静音性の高いPC構築が可能。ゲーム性能と動画編集などのクリエイティブ性能のバランスに優れており、長く使えるAM5プラットフォームをお探しの方におすすめのモデルです。
スリムPCでも妥協なし、小型最強クラスの描画力。ASUS GeForce RTX 5060 LP BRK 8GB GDDR7
スリムPCや小型ケースに最適なロープロファイル対応の、ASUS製RTX 5060搭載ビデオカードです。
最新のGDDR7メモリとBlackwellアーキテクチャを採用し、DLSS 4や強力なAI処理性能（627 AI TOPS）により、限られたスペースでも妥協のないパフォーマンスを発揮します。IP5X防塵性能を持つファンと効率的な設計で、狭い筐体でも安定した冷却と高い耐久性を実現したモデルです。
Wi-Fi 7 & 5G LAN搭載、組み立てやすさと安定性を極めた「PRO」スタンダード。MSI PRO B850-P WIFI
AMD B850チップセットを搭載し、Ryzen 9000シリーズの性能を引き出すビジネス・クリエイター向けATXマザーボードです。
最大の特徴は、5Gbps有線LANとWi-Fi 7による次世代の超高速通信環境。ネジ不要でSSDを装着できる「EZ M.2 Clip II」など、組み立ての手間を減らす最新のEZ DIY機能を多数採用しており、ホワイトシルバーの上品なデザインと共に、長く快適に使える一台です。
ほぼ無音の静寂性、信頼の電源。be quiet! Pure Power 13M 750W
ドイツの静音ブランド「be quiet!」による、最新規格ATX 3.1およびPCIe 5.1に完全準拠した750W電源ユニットです。
低負荷時にはファンが完全に停止する「セミパッシブモード」を搭載し、高効率なCybenetics Gold認証と合わせて、圧倒的な静音性と省エネ性能を実現。最新のグラフィックボードにも安定した電力を供給でき、安心の10年保証も付帯しているため、長く信頼して使える一台です。
国産の誇りKIOXIA EXCERIA PLUS G4 SSD 1TB
PCIe Gen 5.0に対応し、最大読み込み10,000MB/sという圧倒的な爆速性能を誇るキオクシアのハイエンドSSDです。
安心の国産「BiCS FLASH」メモリを搭載し、前世代より電力効率と放熱性が大幅に向上。重いゲームのロードや高解像度の動画編集もサクサク快適にこなせるため、速度と信頼性の両方を妥協したくない方に最適な5年保証付きモデルです。
最大7,400MB/sの極速 Nextorage NEM-PAシリーズ 1TB (NEM-PAB1TB)
ソニーの技術遺伝子を持つ日本メーカー「Nextorage」が放つ、PS5/Pro完全対応の高性能SSDです。
最大7,400MB/sという圧倒的な転送速度により、ゲームのロード時間を極限まで短縮。独自のヒートシンクが高い冷却性能を発揮し、長時間のプレイでも速度低下を防ぐ、速度と品質にこだわるゲーマーのためのプレミアムモデルです。
Source:Amazonブラックフライデー
