「多少複雑な気持ち」巨人へ移籍・松本剛の新庄監督への思い 古巣・日本ハムへ「ファンのみなさんにもたくさんメッセージをいただいた」
プロ野球・巨人へFA移籍した松本剛選手が27日、入団会見を行い、古巣・日本ハムへ感謝の思いを語りました。
松本選手は帝京高校を卒業後、14年間を日本ハムで過ごし、首位打者やベストナインのタイトルを経験。この日の会見では古巣・日本ハムのファンや新庄剛志監督への思いも口にしました。
古巣ファンについて聞かれた松本選手は「本当に北海道で僕は育てていただいて、ファイターズでここまで成長させていただいたので、すごく感謝の気持ちでいっぱいです」と今までの感謝を口にします。また、「ファンのみなさんにも昨日もたくさんメッセージをいただいたり、すごく温かい言葉をずっとかけていただいていたので、これは来季プレーで活躍することで恩返しできたらなと思っています」と意気込みました。さらに会見では新庄監督と会話した内容を明かし、「『毎試合毎打席チェックするからな』という言葉をいただいて、僕のことをすごく応援してくれるというふうに言っていただけた。多少複雑な気持ちもありましたけど、うれしい気持ちもありましたし、先ほど言ったように恩返しできたらなと思います」と語りました。