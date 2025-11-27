サンリオが、常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」をグランドオープンすることを発表！

“進化し続ける”VRテーマパークとしてソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」上にオープンし、24時間365日、世界中で楽しむことができます☆

サンリオ 常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland(バーチャル サンリオピューロランド)」グランドオープン

グランドオープン日時：2025年12月11日(木) 18:00

オープニングセレモニー開催日時​：2025年12月11日(木) 21:00

オープニングセレモニー配信先：サンリオキャラクターズ【公式】www.youtube.com/@sanriojapan

公式サイト：https://v-puroland.sanrio.co.jp

サンリオが、24時間365日、世界中で楽しむことができ常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」をグランドオープンすることを発表。

グランドオープン時は、新作バーチャルパレード、人気IPコラボレーションコンテンツ、中長期プロジェクトをはじめとした複数の新コンテンツ公開、過去のバーチャルパレード・ゲームアトラクションなども引き続き楽しむことができる多くのコンテンツが用意されます。

同日21時からは、グランドオープンを祝してオープニングセレモニーを開催。​

サンリオキャラクターからのメッセージやテーマパークへの想いが届けられます。

また、テーマパークの原点となるイベント「Sanrio Virtual Festival」に過去出演されたアーティストからのメッセージなど、多くのゲストが楽しめる企画となっており、サンリオ公式YouTubeチャンネルからも視聴可能です☆

新作バーチャルパレード「Spooky ‘n’ Sweet Mansion(スプーキン スウィート マンション)」を公開

サンリオ初となるバーチャルイマーシブショーが新作パレードとして登場。

長年「Sanrio Virtual Festival」の制作に携わってきた篠田利隆氏を監督に迎え、Gugenkaが制作を担う、体験型エンターテイメントです。

ユーザーのインタラクションによって展開していくショーは、「不思議でちょっと怖い」世界観を舞台にしつつ、サンリオならではのかわいい要素がふんだんに盛り込まれています。

バーチャルならではの演出と、サンリオキャラクターの魅力が融合することで、夢の中に迷い込んだかのような没入体験が届けられます。

人気バーチャルアーティスト「KizunaAI」のコンテンツ「KizunaAI Dream Garden(キズナアイ ドリーム ガーデン)」

©︎KizunaAI

SNS総フォロワー数1,000万人超のバーチャルタレント「KizunaAI(キズナアイ)」の世界に没入できるコンテンツが登場。

©︎KizunaAI

​「KizunaAI」の“夢”をテーマにした世界で、過去の衣装展示や映像を通じて、これまでの歩みを振り返りながら、ファン同士の交流を楽しむことができます。

​限定デザインフォトフレームの撮影も可能で、訪れた思い出を形に残すことができます。

「KizunaAI」プロフィール

©︎KizunaAI

2016年に活動を開始した世界初のバーチャルYouTuber。

​キャラクターでありながらタレントとして活躍し、マルチな活動を通じてVTuber市場の拡大を牽引しています。

グランドオープン記念作品の中長期プロジェクト「8Puronicles(エイトピューロニクルズ)」始動

公式サイト：https://8puronicles.sanrio.co.jp (12/17 18:00公開予定)

Xアカウント：https://x.com/8Puronicles

グランドオープンを記念した作品として、様々なクリエイターと共創しながら展開していく中長期プロジェクト「8Puronicles(エイトピューロニクルズ)」が始動。

プロジェクトでは、出会いと再会をテーマにした8つの物語が展開されます。

リアルからバーチャルへ、35年の時を経て、ピューロの伝説がよみがえるプロジェクトです。

2025年度は2つ物語を公開予定で、楽曲提供は渡辺 翔氏、監督にキヌ氏、約束氏をお迎えします。

新規コンテンツも随時公開

VIRTUAL PURO RESIDENCE 401号室/バッドばつ丸(バーチャルピューロレジデンス)

“Virtual Sanrio Purolandで暮らす”をテーマにしたマルチルームがオープンするほか、サンリオキャラクターのお部屋も順次公開予定。

少しずつ広がっていく「VIRTUAL PURO RESIDENCE」の展開に期待が高まります。

VIRTUAL PURO STUDIO(バーチャルピューロスタジオ)

さらに、バーチャルの世界で活躍する配信者やパフォーマー、VTuber等が自由に配信できるスタジオ「VIRTUAL PURO STUDIO」も新規コンテンツとして公開。

2026年2月にも新コンテンツの公開を予定しており、今後も随時公開されます。

「Sanrio Virtual Festival 2026」 開催決定

開催期間：2026年2月8日(日)〜3月8日(日)予定

開催場所：Virtual Sanrio Puroland(VRChat)

「Sanrio Virtual Festival」は、2021年よりスタートし、5回目となる「Sanrio Virtual Festival 2026」の開催が決定！

VR音楽フェスで、これまでの開催で総来場者数が1,000万を超えました。

これまで他社IPが参画するライブ・ショーや、VTuberとのVRグリーティングなど、XR領域における新しいデジタル体験が提供されてきました。

参加アーティストや新コンテンツは今後順次公開予定です。

デジタル領域強化に向け、24時間365日世界中から楽しめるエンターテイメント。

デジタル領域強化に向け、24時間365日世界中から楽しめるエンターテイメント。

