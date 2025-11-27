ÆüËÜ¤ÎÁáÄ«¤ËÆÍÇ¡¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ³¿Åê¹Æ¤Ë¹¤¬¤ë¾Ð·â¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸ø¼°¤¬¡×¡Ö¤Þ¤À»¤¤é¤ì¤Æ¤ëww¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤Î²èÁüÆâ¤ÎÊ¸»ú¤ËÃíÌÜ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö27ÆüÁáÄ«¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿Ì¾¸À¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¸áÁ°4»þ58Ê¬¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»³ËÜ¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤Æ´¿´î¤Ë¿»¤ë»³ËÜ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²èÁüÆâ¤Ë¤Ï¡ÖLosing isn¡Çt an option¡×¡ÊÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤â¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤È¤â¤È»³ËÜ¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤ÇÈ¯¤·¤¿¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤âÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬°ÕÌõ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£T¥·¥ã¥Ä²½¤µ¤ì¡¢Æ±Î½¤¬Îý½¬Ãæ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿Ì¾¸À¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»³ËÜ¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´ÖÁáÄ«¤ËÆÍÇ¡¡¢Åê¤¸¤é¤ì¤¿»³ËÜ¤ÎÌ¾¸À¡£X¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¾Ð·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë³èÌö¤ò¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¡×
¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥Ã¥³¤¤¤¤É½¸½¤ËËÝÌõ¤·¤¿¤ÎÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ËÌ¾¸À¤¤¿¡×
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸ø¼°¤¬w¡×
¡ÖÍ³¿¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×
¡Ö¤Þ¤À»¤¤é¤ì¤Æ¤ëww¡×
¡¡º£µ¨¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤Ê¤ÉÌöÆ°¤·¡¢WS¤Ç¤Ï3ÅÐÈÄ3¾¡¡£Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
