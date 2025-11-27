【大谷翔平WBC出場表明の裏の「5つの疑問」】

WBCの日本独占放送の裏にNetflixのしたたかな戦略

「大谷選手が日本代表のために、再びともに戦ってくれることをうれしく思います」

日本時間25日、大谷翔平（31=ドジャース）が自身のインスタグラムで来年3月のWBC出場を表明したことを受けた井端弘和監督のコメントだ。

大谷は今季、打者としてフル回転、投手としても6月から復帰。チームのワールドシリーズ連覇に大きく貢献した。投打の疲労や消耗を考慮されて一時はドジャースが出場に待ったをかけるとのウワサがあるにはあったが、ここにきて出場が決定。26日、オンラインで会見した大谷は「起用法については、まだわからないというか、コミュニケーションを取らないといけないので、なんとも言えないんですけど」と話したが、侍Jが期待する二刀流は可能なのか。

「打者としてはフル出場する可能性が高いが、問題は投手です。大谷は来季、開幕からローテに入って投げるつもりだし、ドジャースもそのつもりでいる。日本時間3月26日の開幕を前に無理をさせたくないのは本音だが、WBCに出る以上、投げさせるしかないでしょう」と、特派員のひとりはこう続ける。

「メジャーリーガーは保険の問題でおそらく3月2、3日の強化試合からの合流になる。それまではキャンプで投げ込むにしても、18日の決勝まで勝ち進んだ場合、開幕前の重要な時期に2週間以上、実戦で投げないというのは現実的ではありませんから」

WBCでも打って投げての二刀流が実現するというのだ。

「ただし、ドジャースは球数や登板間隔に、かなり厳しい制約を設けるでしょう。前回のWBCではエンゼルスも球数や登板間隔を制限したが、大谷自身が球団と交渉して取っ払ったそうです。球数や登板間隔を制限したところでチームが勝てる保証はないし、球団もお山の大将だった大谷の言うことは聞き入れるしかなかった。ただ、ドジャースではそういうわけにいかない。チームの勝利のため、ワールドシリーズ3連覇のためには、大谷も球団の方針に従わざるを得ない。エンゼルスとは違って、勝つことが前提の球団でプレーする選手の宿命ですよ」（前出の特派員）

投手としてフル回転するわけにいかないが、それでも侍Jにとっては明らかなプラスだ。

◇ ◇ ◇

大谷の参加表明は岡本、村上らメジャー挑戦組参戦の追い風になるのか。そして、最大のライバル・米国に勝てそうなのか。

