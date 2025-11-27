この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで経営ノウハウを発信する「黒字社長」市ノ澤翔氏が、動画「【完全版】個人事業主と経営者が知らないと損する『住民税を削減する裏技』を徹底解説します！」を公開。倒産回避のプロとして多数の企業を救ってきた市ノ澤氏が、「この制度を使えば、負担が重い住民税も減免することができる」と語り、住民税の仕組みや減免の具体的な方法について分かりやすく解説した。

動画冒頭、「知ってる人はこれで住民税の負担を減らせるけど、知らないとせっかく使える制度も使えないから、本当に損なんだよね」と、市ノ澤氏は住民税の減免制度の存在を知らないままでいるリスクを強調。まずは住民税と所得税の違いや、会社員と個人事業主で異なる納付方法（特別徴収・普通徴収）をホワイトボードを使って丁寧にレクチャーした。

ここから、実際にどのようなケースで住民税の減免ができるのか、横浜市と東京都大田区の具体的な制度を紹介。「災害などによる住宅の損壊や、生活保護受給、失職による所得減、今年の所得が大幅に減った場合など、自治体によって減免の対象や内容は若干異なるが、多くの市区町村でこういった減免措置が適用される」と事例を交え解説。「減免される額や詳細は、住んでいる市区町村のホームページで確認し、該当すれば迷わず申請してほしい」と述べ、視聴者へ自分で積極的に情報を取りにいく大切さを呼びかけた。

また法人の住民税についても触れ、「法人の場合、赤字なら住民税は基本かからないが、均等割という最低課税は発生する」とし、赤字でも最低約7万円の納付が必要である現実も分かりやすく言及。市ノ澤氏は、「災害など事情がある場合には、この制度を使えば負担が重い住民税も減免することができる」と力説した。

動画の締めくくりでは、「今回の動画も参考にして、一緒に黒字経営の道を歩んでいきましょう」、「経営や財務の知識をつけて、黒字化しキャッシュを残し、夢や欲望を実現しましょう」と視聴者を励まし、「どうにかして税金を減らそうと考えるより、しっかり稼いでガッツリ納税し、手元にキャッシュが残る経営を目指すべき」と独自の経営論も語った。最後まで熱量の高い解説を続けた市ノ澤氏は、住民税の減免制度を「知ってるだけで無駄な税金を払わずにすむ」と締めくくり、視聴者に情報収集の大切さを改めて訴えた。

