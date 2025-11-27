『名探偵プリキュア！』プリキュア新作タイトル発表 23作目は10年ぶり題名に漢字
人気アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目のタイトルが『名探偵プリキュア！』（2026年放送）に決定した。また、タイトルに漢字が表記されるのは、2016年放送の13作目『魔法つかいプリキュア！』以来、10年ぶりとなる。キャッチフレーズは「そのナゾ！キュアット解決！」で、キャラクターやキャスト情報、物語などの詳細は後日発表され例年、年明けの1月上旬に発表されている。
【画像】キャラ大集結！『キミとアイドルプリキュア♪』最新ビジュアル
2004年の『ふたりはプリキュア』からスタートした『プリキュア』シリーズは現在、アイドルをテーマにした『キミとアイドルプリキュア♪』を放送中。歌うことが大好きな主人公・咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
近年、『プリキュア』シリーズは“初”にこだわっており、21作目『わんだふるぷりきゅあ！』は、題名がシリーズ初の全てひらがな表記、第20弾『ひろがるスカイ！プリキュア』では、シリーズ初となる青がイメージカラーの主人公や、男子プリキュア＆成人女性プリキュアが登場。第18弾『トロピカル〜ジュ！ プリキュア』では初の人魚のプリキュア、第16弾『スター☆トゥインクルプリキュア』では初の宇宙人プリキュアが登場していた。
第1作目『ふたりはプリキュア』の起ち上げに関り、“プリキュアの生みの親”として知られている鷲尾天エグゼクティブプロデューサー（東映アニメーション）は、2023年の取材会見で、新シリーズが放送される度に緊張すると話し「足が震えるんです！ 放送直前に夢を見るのですが、『視聴率が悪くて局の方に怒られる』とか、そう言う夢を何度も見るんです」と告白。
続けて「そのうち夢の中で『今度は大丈夫かな？』と思ったりして、プレッシャーもあり、しんどいのですが、お子様、見てくれる方から『よかったよ』と言われると、やってよかったと毎回感じます」とし、シリーズの初回放送はドキドキしながら視聴するそうで「髪の毛が真っ白。20年前、黒だったんですよ…」と苦労を打ち明けていた。
■シリーズ一覧
2004年『ふたりはプリキュア』
2005年『ふたりはプリキュア Max Heart』
2006年『ふたりはプリキュア Splash☆Star』
2007年『Yes！プリキュア5』
2008年『Yes！プリキュア5 GoGo！』
2009年『フレッシュプリキュア！』
2010年『ハートキャッチプリキュア！』
2011年『スイートプリキュア♪』
2012年『スマイルプリキュア！』
2013年『ドキドキ！プリキュア』
2014年『ハピネスチャージプリキュア！』
2015年『Go！プリンセスプリキュア』
2016年『魔法つかいプリキュア！』
2017年『キラキラ☆プリキュアアラモード』
2018年『HUGっと！プリキュア』
2019年『スター☆トゥインクルプリキュア』
2020年『ヒーリングっど◆プリキュア』（◆＝ハートマーク）
2021年『トロピカル〜ジュ！プリキュア』
2022年『デリシャスパーティ◆プリキュア』（◆＝ハートマーク）
2023年『ひろがるスカイ！プリキュア』
2024年『わんだふるぷりきゅあ！』
2025年『キミとアイドルプリキュア♪』
2026年『名探偵プリキュア！』
2004年の『ふたりはプリキュア』からスタートした『プリキュア』シリーズは現在、アイドルをテーマにした『キミとアイドルプリキュア♪』を放送中。歌うことが大好きな主人公・咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
近年、『プリキュア』シリーズは“初”にこだわっており、21作目『わんだふるぷりきゅあ！』は、題名がシリーズ初の全てひらがな表記、第20弾『ひろがるスカイ！プリキュア』では、シリーズ初となる青がイメージカラーの主人公や、男子プリキュア＆成人女性プリキュアが登場。第18弾『トロピカル〜ジュ！ プリキュア』では初の人魚のプリキュア、第16弾『スター☆トゥインクルプリキュア』では初の宇宙人プリキュアが登場していた。
第1作目『ふたりはプリキュア』の起ち上げに関り、“プリキュアの生みの親”として知られている鷲尾天エグゼクティブプロデューサー（東映アニメーション）は、2023年の取材会見で、新シリーズが放送される度に緊張すると話し「足が震えるんです！ 放送直前に夢を見るのですが、『視聴率が悪くて局の方に怒られる』とか、そう言う夢を何度も見るんです」と告白。
続けて「そのうち夢の中で『今度は大丈夫かな？』と思ったりして、プレッシャーもあり、しんどいのですが、お子様、見てくれる方から『よかったよ』と言われると、やってよかったと毎回感じます」とし、シリーズの初回放送はドキドキしながら視聴するそうで「髪の毛が真っ白。20年前、黒だったんですよ…」と苦労を打ち明けていた。
■シリーズ一覧
2004年『ふたりはプリキュア』
2005年『ふたりはプリキュア Max Heart』
2006年『ふたりはプリキュア Splash☆Star』
2007年『Yes！プリキュア5』
2008年『Yes！プリキュア5 GoGo！』
2009年『フレッシュプリキュア！』
2010年『ハートキャッチプリキュア！』
2011年『スイートプリキュア♪』
2012年『スマイルプリキュア！』
2013年『ドキドキ！プリキュア』
2014年『ハピネスチャージプリキュア！』
2015年『Go！プリンセスプリキュア』
2016年『魔法つかいプリキュア！』
2017年『キラキラ☆プリキュアアラモード』
2018年『HUGっと！プリキュア』
2019年『スター☆トゥインクルプリキュア』
2020年『ヒーリングっど◆プリキュア』（◆＝ハートマーク）
2021年『トロピカル〜ジュ！プリキュア』
2022年『デリシャスパーティ◆プリキュア』（◆＝ハートマーク）
2023年『ひろがるスカイ！プリキュア』
2024年『わんだふるぷりきゅあ！』
2025年『キミとアイドルプリキュア♪』
2026年『名探偵プリキュア！』