2025年にデビュー50周年を迎え、12月24日にはバースデーを迎える、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ(キキ＆ララ)」

「リトルツインスターズ」のお誕生日と50周年を記念し「星空のエンジェルデザインシリーズ」が発売されます☆

サンリオ「リトルツインスターズ(キキ＆ララ)」50周年&バースデー記念「星空のエンジェルデザインシリーズ」

発売日：2025年12月4日(木) ※サンリオオンラインショップは10:00

販売店舗：全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ など

※一部取り扱いの無い店舗もあります

サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」の「キキ」と「ララ」が2025年にデビュー50周年を迎え、12月24日にはバースデーを迎えることを記念し「星空のエンジェルデザインシリーズ」が登場。

エンジェルの羽が付いたお友だちの「パフ」と「ポフ」風のふわもこの着ぐるみを着たキュートなデザインです。

グッズにはぬいぐるみ、マスコットホルダー、ティシュポーチ、シークレットキーホルダーなど、ゆめかわな全15種がラインナップされます。

また、販売に合わせて店頭では「キキ」と「ララ」のかわいいメッセージが楽しめるのも嬉しいポイント。

さらに、一部のサンリオショップでは、50周年をお祝いする装飾・フォトスポットの設置をはじめ、限定グッズの発売、数量限定購入特典のノベルティ配付が実施されます☆

1975年〜2025年 デザインコレクション

1975年にサンリオの機関誌「月刊いちご新聞」12月号の表紙でデビューをしたキャラクター「リトルツインスターズ」は、デビュー当時、髪色が茶色と黄色でした。

まだ名前がなかった双子は、その後「いちご新聞」読者からの応募で「キキ」＆「ララ」と命名。

その後、80年代は優しい色合いのデザイン、90年代は色鮮やかでカラフルなデザインでした。

2000年代に入ってからは、初期の頃のデザインをアレンジしたり、甘さを加えたり、パステルカラーを取り入れるなど、ゆめかわいい世界観のグッズをはじめ、夜のお休み前のひとときに思いやりや優しさを感じるSNS投稿など、様々な展開が実施されています。

ぬいぐるみセット

価格：6,996円(税込)

お座りポーズでにっこり笑う「キキ」と「ララ」がセットになったぬいぐるみ。

「パフ＆ポフ」風のふわもこで、エンジェルの羽がついた着ぐるみを着ている姿がかわいい☆

マスコットホルダー

価格：各2,794円(税込)

種類：全2種類

星形にデザインされたナスカンも印象的なマスコットホルダー。

「キキ」はシャーベットカラーを基調にした「パフ」風の着ぐるみ、

「ララ」はパステルピンクをベースにした「ポフ」風の着ぐるみを着用しています。

クッションブランケット

価格：3,696円(税込)

ブランケットのサイズ：約105cm×70cm

ステッキやぬいぐるみを抱える「キキ」と「ララ」を総柄でプリントしたクッションブランケット。

たたんで収納するとクッションとしても使用することができます。

※収納画像はイメージです

アクセサリー小物入れ

価格：1,980円(税込)

サイズ：幅約8.5cm×高さ約12.3cm

大きなケーキを持つ「キキ」と「ララ」や50周年のロゴもプリントされたアクセサリー小物入れ。

ラメが入ったドーム型の蓋部分に、お気に入りの小物を飾ることもできます。

キルティングボストンバッグ

価格：3,498円(税込)

サイズ：幅約36cm×高さ約27cm

A4サイズで肩掛けもできる、ふわふわのボストンバッグ。

ファスナー部分にあしらわれた、金色の星形チャームも素敵です。

ティシュポーチ

価格：1,650円(税込)

フェミニンなピンクを基調にしたティシュポーチ。

ティシュと一緒に、小物類もスマートに収納できます。

缶トランク

価格：2,596円(税込)

サイズ：幅約19.3cm×高さ約15.3cm

パステルブルーの持ち手の付いた缶ケース。

お気に入りの小物などを収納できます。

シール

価格：550円

スマートフォンやステーショナリーなどのデコレーションにぴったりな、プクプクした手触りのシール。

様々なサイズのシールがアソートされています。

ペーパー＆袋セット

価格：1,397円(税込)

ギフトを贈る際などに便利なペーパー＆袋セット。

ペーパーや袋、レターや封筒など6点がセットになっています。

前髪クリップ

価格：880円(税込)

2つのカラーがセットになった前髪クリップ。

メイクや食事、デスクワーク時に前髪をとめるのに、ぴったりなクリップです。

ストラップ

価格：1,342円(税込)

ハンドストラップにもできるストラップ。

中央には「キキ」と「ララ」の星型チャームがレイアウトされています。

プチタオル

価格：880円(税込)

「星空のエンジェルデザインシリーズ」のメインアートを使用したプチタオル。

ぽんぽんレースの縁どりがポイントです。

シークレットキーホルダー

価格：880円(税込) ※ランダム封入

種類：全8種類

「キキ」＆「ララ」の色々なポーズがかわいいキーホルダー。

全8種類からいずれか1つが封入されています。

※中身を選ぶことはできません

シークレットミニ巾着＆ミニ手提げバッグ

価格：748円(税込) ※ランダム封入

種類：全8種類

買い物時や小物をまとめるのに便利なシークレットミニ巾着＆ミニ手提げバッグ。

「キキ」＆「ララ」の歴代アートが使用されています。

※中身を選ぶことはできません

リトルツインスターズ50周年を記念したフィギュアが新登場

価格：7,150円(税込)

発売日：2025年12月4日(木）※サンリオオンラインショップは10:00

販売店舗：一部のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ

「Sanrio Kawaii Figures」シリーズから「リトルツインスターズ」50周年を記念したフィギュアが登場。

そのまま飾ってもかわいい「キキ」＆「ララ」が流れ星に乗ったデザインのフィギュアです☆

※取扱い店舗は異なる場合があります

歴代の象徴的なアイテムの「シークレットミニチュアチャーム」

価格：990円(税込)

種類：全2アイテム（各8種・計16種類）※ランダム封入

発売日：2025年12月4日(木）※サンリオオンラインショップは10:00

実施店舗：一部のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ

一部のサンリオショップとサンリオオンラインショップにて「リトルツインスターズ」50年の歴史をギュッと詰め込み、歴代の象徴的なアイテムをミニチュアサイズのチャームで再現した「シークレットミニチュアチャーム」を販売。

当時を思い出すファンシーなデザインは、コレクションとしてもぴったりです。

※取扱い店舗は異なる場合があります

フォトスポットの設置

開催期間：2025年12月4日(木)〜12月25日(木)

内容：限定商品の販売、ノベルティの配付、店内装飾・フォトスポット設置

実施店舗：一部のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ

12月4日より、一部店舗にて限定グッズの販売、ノベルティの配付、店内装飾・フォトスポットなどを設置。

店内には「キキ」＆「ララ」の大きなぬいぐるみや誕生ストーリーの大型絵本などを入れ込んだ50周年をお祝いする装飾が登場します。

※店頭装飾は店舗によって異なります

先着で数量限定購⼊特典のノベルティをプレゼント

全国のサンリオショップ・百貨店サンリオコーナー・サンリオオンラインショップにて、グッズを購入された方を対象に「リトルツインスターズ50周年ステッカー」を1枚プレゼント。

さらに、一部のサンリオショップ・サンリオオンラインショップにて、店内にて税込み5,500円以上購入された方を対象に「メッセージボイス入りカード」も1枚プレゼントされます。

※数量限定購⼊特典は、⼀部、取り扱いのない店舗もあります

※配布はお⼀⼈につき1回限りです。予定数量に達し次第、配付終了となります

「リトルツインスターズ」の「キキ」と「ララ」50周年＆バースデーを記念したスペシャルコレクション。

サンリオの「星空のエンジェルデザインシリーズ」は、2025年12月4日より販売開始です☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

※状況により、予告なく個数制限が変更、販売方法が異なる場合があります

※地域によっては、配送状況により商品やノベルティが開催初日の開店時に間に合わない場合もあります

※電話での問い合わせ(数量の確認など）の回答、取り置き、配送はできません

※数量限定のため、期間中であっても変更、売り切れの場合があります

※商品の転売、譲渡、複製は禁止です

※仕様、デザイン、色などが予告なく変更になる場合があります

