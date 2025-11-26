2024年7月4日の記事を編集して再掲載しています。

完璧な撮影アドオンでは？

iPhoneをカメラとして使う頻度が多いなら…。いや、iPhoneで写真や動画を撮るのが好きなら、チェックしておいたほうがいいアイテムがこちら。

ユニークの「VEGER SNAPCAM（ベガー スナップカム）」、iPhoneに装着するカメラ機能拡張ガジェットです。

VEGER Snap CAM (スナップカム）スマホ 撮影 手持ち MagSafe対応 シャッターグリップ Bluetooth接続 iPhone15/14/13/12 UQ-W0569-SC (ブラック) 5,980円 Amazonで見る PR PR

iPhoneにシャッターとグリップを追加。充電までできる！

Image: ユニーク

装着した全景がこちら。

シャッターボタンとグリップが追加されるので、片手でしっかりとiPhoneを持てて、デジカメ風に撮影できるってわけですねー。

ちなみに、真ん中のレンズっぽいのはデザイン（飾り）で、写真を撮るのはiPhoneのカメラとなるので、元の画質を落とすこともありません。

そしてこのガジェットのスゴイところは…

・スマホとの接続はBluetoothの無線でOK ・装着はMagSafe規格（対応スマホやケースを使えばiPhone以外でも利用OK） ・グリップの2,200mAhのバッテリーを内蔵 ・Qi規格でスマホをワイヤレス充電できる

物理的なボタンを追加するのに、USBやLightningといった、物理的な接続を使っていないお手軽さがめちゃくちゃ便利だと思うんですよね！

しかもバッテリーにもなるって偉すぎる。

容量は少ないしワイヤレス充電はロスも大きいので、カメラ利用で増えた消費電力を補うくらいのレベルになりますが…いやいや、十分でしょう！ 撮影ガジェットとしては文句なしでしょう？

Image: ユニーク

縦持ちでも使えるし、バッテリー残量もチェックできます（クラシックなインジケーターなのが更によし）。そして、グリップ部を下に向ければスマホスタンドにもなっちゃいます。あぁ、ロマンと実用性とが混じり合って最強に見える…。

唯一の欠点は、ズボンのポケットに入らなくなっちゃうところかな？ まぁでも手持ちでぶらぶらとスナップを撮り歩きとか、多分めちゃくちゃ快適になると思うんです。

Source: ユニーク

VEGER Snap CAM (スナップカム）スマホ 撮影 手持ち MagSafe対応 シャッターグリップ Bluetooth接続 iPhone15/14/13/12 UQ-W0569-SC (ブラック) 5,980円 Amazonで見る PR PR

1台3役のスマホグリップ。カメラのように持てるからブレ知らず