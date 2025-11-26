・大塚ＨＤが大幅高で４日続伸し年初来高値、ＡＰＲＩＬ抗体がＦＤＡより迅速承認を取得

・助川電気は大幅反発、政府が核融合開発加速に１０００億円超と報道

・タカミヤがマド開け急上昇で年初来高値更新、大阪副首都構想で商機高まる

・キオクシアが大幅に３日続落、米ベインキャピタル系が保有株一部売却と伝わる

・北海電は一時７％超の大幅高、原発稼働に向けた思惑を背景に電力株への投資資金流入目立つ

・リンクユーＧがＳ高カイ気配、サウジ社と日本のマンガ・アニメのローカライズなどで提携へ

・アドテストは強弱観対立もやや買い優勢、米エヌビディアのＡＩ半導体シェア低下の可能性は警戒材料



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS