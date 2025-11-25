Image: OKIBI JAPAN

出かける直前まで、どのバッグにするか決められない。そんな日こそ必要なときだけ容量を広げられる可変式のスリングバッグ「Kangaroo Sling」の出番です。

名前からはカンガルーのように荷物を包み込むイメージが浮かびますが、一体どんなバッグなのか詳しくチェックしてみましょう。

荷物量に合わせてバッグの容量が変えられる

「Kangaroo Sling」の最大の魅力は、荷物が少ない日も多い日もこれひとつで対応できる容量の拡張性にあります。

バッグ中央には伸縮性のあるロープが備えられており、これを引く・緩めるだけで収納スペースを素早く調整可能。所要時間はおよそ3秒と、外出前や出先での急な荷物追加にも慌てず対応できます。

普段はロープを締めてスリムな形を保てますが、ペットボトル、羽織り物など出先で荷物が増えたときも、ロープを緩めるだけで収納スペースを広げられます。

バッグ選びで迷った朝は、とりあえず「Kangaroo Sling」を選べば間違いない、という理由にも納得です。

“スリム”なのにたっぷり入る。荷物に応じて形が変わるスリングバッグ 15,250円 【数量限定 23％OFF】Kangaroo Sling 1点 商品をチェックする

整理＆アクセスしやすい9つのポケット

「Kangaroo Sling」は内側の収納も充実しています。

メイン収納には9つのポケットを配置し、スマホや財布、パスポートなどの小物類も見事に整理整頓が可能。ひと目で取り出したい荷物へアクセスできます。

前面にはスキミング防止のRFIDポケットも備え、旅先や人混みでの防犯対策にも配慮。伸縮式キーリールも付いています。

背面のシークレットポケットには財布やスマホなど、安全にしまっておきたいアイテムを収納するのにぴったりです。

さらに、スーツケースのキャリーオンにも対応。細部まで使いやすさへのこだわりが行き届いています。

水濡れに強くて軽量。ビジネス用途でも

「Kangaroo Sling」本体は、はっ水加工を施した900Dコーデュラ®ナイロンとYKK製止水ファスナーを採用し、軽量ながら耐久性も確保。

別売モジュールになりますが、13インチのノートPCを入れられる専用タブレットスリーブやベビーポーチを利用すれば用途はさらに広がります。

スリムにもワイドにも対応できる柔軟さと、シーンを問わないシンプルなデザイン。この絶妙なバランスが、すでに多くの支持を集めている理由かもしれません。

最大28％OFFになるお得な割引販売はまもなく終了となりますので、気になった方はこの機会をお見逃しなく。

