大さん橋から望む「ハイライト・オブ・ヨコハマ」（昨年の様子）

横浜市で「夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2025〉」がまもなく開催される。期間は12月4日（木）～12月30日（火）。

横浜が誇る国内最大級のイルミネーションイベント。街全体が光と音楽で連動するスペクタクルショー「ハイライト・オブ・ヨコハマ」は、横浜都心臨海部の歴史的建造物やビル群、港の水際線など、過去最大の46施設が参加するという。

大さん橋会場は演出エリアを屋上全体に拡大。その中心には、25mの光のくじらが泳ぐプロジェクションマッピングが登場する。

大さん橋（昨年の様子）

山下公園会場では全長250mに及ぶインタラクティブ・デジタルアートが見られる。人の動きに反応して光が変化する様子が楽しめるという。

山下公園（昨年の様子）

そのほか、ヨルノヨと横浜赤レンガ倉庫が連携して、新港中央広場にクリスマスマーケットの新エリア「Christmas Gate」が誕生。11月21日（金）から始まっている「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」は、12月25日（木）まで開催している。メイン会場内に設置された高さ約12mのクリスマスツリーでは、初めて「ハイライト・オブ・ヨコハマ」と連動した演出が12月4日（木）から12月25日（木）まで行われる。

「Christmas Gate」の会場イメージ

横浜市庁舎3階「市民ラウンジ」は、ヨルノヨの期間に合わせて開放時間を延長。輝くみなとみらいの夜景が眺められる。

イメージ

イベント名

夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2025〉



開催期間

2025年12月4日（木）～12月30日（火）



開催時間

17時00分～21時05分



場所

横浜都心臨海部（横浜港大さん橋国際客船ターミナル、山下公園ほか）



入場料

無料



主催

クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会



共催

横浜市