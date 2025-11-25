IIJmio、期間限定の「回線セット特価」発表 「Xiaomi Pad 7」とモバイルルーターのセットなど割引
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、期間限定で提供する「回線セット特価」の対象端末と価格を発表した。受付期間は2026年2月2日まで。
回線セット特価は、「ギガプラン」と対象の端末を同時に申し込むと適用される特別価格。
2026年2月2日までの期間限定で、「TCL NXTPAPER 11 Plus スタイラス＆ルータセット」が3万4800円、「Xiaomi Pad 7 [8GB/256GB] モバイルルータセット」が5万4800円、「Xiaomi Pad 7 Pro [8GB/128GB] モバイルルータセット」が5万9800円、「Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass [12GB/512GB] モバイルルータセット」が7万4800円で提供される。
24回：1,452円 Xiaomi Pad 7 [8GB/256GB] モバイルルータセット 一括：54,800円
24回：2,284円 Xiaomi Pad 7 Pro [8GB/128GB] モバイルルータセット 一括：59,800円
24回：2,493円 Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass [12GB/512GB] モバイルルータセット 一括：74,800円
24回：3,118円