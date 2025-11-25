¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡×¥µ¥¤¥Ð¡¼Æ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹¡Ê52¡Ë¤¬ÄÖ¤ë¡Ö¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë´ë¶È¡¦Éé¤±¤ë´ë¶È¡×¤Îº¹ ¡ÔBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¼¡¤ÏÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¡Õ
¡Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼Æ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹¡Ê52¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÀÖ»ú¤ò¿â¤ìÎ®¤¹»ö¶È¡É¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡ÖÀÜÂÔ¸òºÝÈñ¤¬Áä¶Ì¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡Ä¡×¡ÔBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¼¡¤ÏÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»ö¶È¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È´í¸±¤Ê¾õÂÖ¡É¤À¡£¼è°úÀè¤ä¼Ò°÷¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÅ±Âà¡×¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¡£¼ºÇÔ¤òÇ§¤á¤ì¤ÐÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÀèÁ÷¤ê¤¹¤ì¤ÐÂ»¼º¤ÏËÄ¤é¤à¤À¤±¤À¡£·Ð±Ä¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¼ÒÄ¹¡¦Æ£ÅÄ¿¸»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆñÂê¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡°¦ÇÏ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÎBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¾¡Íø¤ËÂ³¤¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬Å·¹ÄÇÕ¤òÀ©ÇÆ¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤¬ßÚÎö¤¹¤ëÆ£ÅÄ»á¤Î¿·´©¡Ø¾¡Éé´ã ¡Ö²¡¤·°ú¤¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»×¹Í¤Èµ»½Ñ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
»ö¶ÈÅ±Âà¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤È¤Ï¡©¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡Ö»ö¶È¤ÎÅ±Âà¡×¤¬Æñ¤·¤¤¥ï¥±
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡ÖÅ±Âà¡×¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼è°úÀè¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ä¤á¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£Ãæ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¼ÒÆâ¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£»þ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤·¤¿¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Þ¤Çº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢°æÀî¤µ¤ó¤¬¥«¥¸¥Î¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÜ¥×¥Ã¥·¥åÇÜ¥×¥Ã¥·¥å¤È¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢°ìÈ¯Åö¤¿¤ì¤Ðº£¤Þ¤Ç¤ÎÉé¤±¤¬Á´Éô¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤Ë¶î¤é¤ì¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿º¢¤Ë¤ÏÇË»º¤Þ¤Ç¹Ô¤Ãå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦·ëËö¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¡£
¡¡´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿»þ¡¢Éé¤±¤òÇ§¤á¤ÆÂ»¼º¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂÌÌÜ¤À¤¬¡¢Ìñ²ð¤Ê¤³¤È¤Ë³°¤«¤é¸«¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÇÉ¼ê¤Ê°û¤ß¿©¤¤¤è¤ê¤â½Åºá¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£
Å±Âà»ö¶È¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡ÖKKK²ñµÄ¡×
¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤â»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È¤ò¿·¤·¤¯»Ï¤á¤ë¤³¤È¤è¤ê¤âÅ±Âà¤ò·è¤á¤ë¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤À¡×¡ÖÅ±Âà´ð½à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¿·µ¬»ö¶È¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¼ÒÆâ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë°ìÄê¤Î´ð½à¡¢¡Ö2»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Ç¸º¼ý¸º±×¡×¤Ê¤É¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ë¤È¡¢¿³µÄ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢Å±Âà¤¹¤ë¤«²þÁ±¤¹¤ë¤«¤É¤Á¤é¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏKKK²ñµÄ¡Ê´ë¶È²ÁÃÍ²þÁ±²ñµÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÉÝ¤µ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£KKK²ñµÄÁ÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤Î¤¢¤ë»ö¶È¤ò¡¢¼ÒÆâ¤ÎÂ¾Éô½ð¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¿ô¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤«Å±Âà¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¼ÒÆâ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤Ï»ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅ±Âà¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤Î»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ëÈ½ÃÇ¤Ë¼«Ê¬¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢´¬¤¹þ¤ó¤ÀÄ¥ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤Î´é¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢Â³¤±¤ë¤ÈÂ»¼º¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤º¤ë¤º¤ë¤È½ý¸ý¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤éÀ©ÅÙ¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡Ö¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¨¤Ð¶¯À©ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÅ±Âà´ð½à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¿´¤Î½àÈ÷¤â¤Ç¤¡¢Äü¤á¤¬¤Ä¤¯¡£
¡¡Á°²ó¡¢Ëã¿ý¤Ï4Ê¬¤Î1¤·¤«¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢Íß¤ËÉé¤±¤º¤Ë¥ª¥ê¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò½ñ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿ôÂ¿¤¤¤ëËã¿ý¥×¥í¤ÎÃæ¤Ç¤â¸½Ìò¤ÇºÇ¶¯¿å½à¤Ë¤¤¤ëÂ¿°æÎ´À²¥×¥í¤Ï¡¢¡ÖÅ±ÂàÀï¡×¤ÎÌ¾¼ê¤À¡£
Å±Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡×¤ÏÉÔ»×µÄ¤È¡Ä
¡¡Ä¹Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿É»À¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¿Èà¤Ï¡ÖÇÛÇ×¥ª¥ê¡×¤µ¤¨¤â¶î»È¤¹¤ë¡£ÇÛÇ×¥ª¥ê¤È¤Ï¡¢°ìÂÇÌÜ¤«¤éÁ´¤¯¼êÇ×¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤º¡¢¤½¤Î°ì¶É¤ò¥ª¥êÀÚ¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éÌ¾¿Í·Ý¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¼ê¤ò¸å¤í¸þ¤¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤À¡£ÂÐ¶É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÇÛÇ×¥ª¥ê¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¶ì¾ð¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤è¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤¬¶ì¹Ô¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Å±ÂàÀï¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡»ä¤â²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î20Âå¤Îº¢¤Ï¥¤¥±¥¤¥±¤É¤ó¤É¤ó¤Ç¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡ÖÅ±ÂàÀï¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹¤¯À¸¤»Ä¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦²ó¼ýÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥³¥¹¥È¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈñ¤ä¤·¤¿Ï«ÎÏ¤ä¤ª¶â¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÈ½ÃÇ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°½Ò¤ÎKKK²ñµÄ¤ÇÅ±Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
