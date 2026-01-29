縦読みマンガ(Webtoon)『嫌われ聖女ですが、死んだら死ぬほど愛されて』【漫画】本編を読む００１LINEマンガで配信中の縦読みマンガ(Webtoon)『嫌われ聖女ですが、死んだら死ぬほど愛されて』。株式会社サイバーエージェントが運営する縦読み漫画スタジオ「STUDIO ZOON」が手掛ける本作は、嫉妬を一身に受け殺された聖女・ルルディが、死の淵から蘇り、自分を殺した犯人を捜すために正体を隠して“容疑者”である4人の騎士たちに近