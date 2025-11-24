Photo:カタオカ キヨシ

日々増え続ける写真や動画のデータ移行やバックアップのためにポータブル外付けSSDを導入しました！

転送速度が速く、持ち運びに便利な軽量でコンパクトなものを、と探していたところ、SanDisk（サンディスク）のポータブルSSD「エクストリーム V2 SDSSDE61-1T00-GH25」が理想にピッタリ。

【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証

こんな方におすすめ

本体はたった52gで持ち運びも楽々。軽量・コンパクトなサンディスクの1TBポータブルSSD

PCやiPhoneの容量不足に常に悩まされている方大量の写真や動画データのコピー待ち時間にイライラしている方カフェやアウトドアなど、場所を選ばずガシガシ仕事をしたい方

SanDiskの「エクストリーム V2 SDSSDE61-1T00-GH25」が自宅に到着。

箱を開けると、SSD本体の他に簡単な取扱説明書、SSDとPCなどを接続するためのUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプターが付属していました。

変換アダプターを接続すると、USB-Cでの接続ができない旧型のPCにもSSDを接続することができるのも嬉しいポイントです。

本体重量は52ｇで、サイズは52.5mm x 100.8mm x 9.6mmと、手のひらにすっぽり入るコンパクトサイズ。実際に手に持ってみると、あまりの軽さに驚いてしまいました。

マットなブラックボディはサラサラとした上質な触り心地で、落ち着いた質感。最大3メートルの高さからの落下保護とIP65の防滴・防塵の優れた耐久性でアウトドアでも安心して使用できます。

最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で写真や動画をバックアップ、編集、管理することが可能

早速、「エクストリーム V2 SDSSDE61-1T00-GH25」をPCに接続して写真や動画のデータを移行してみることに。exFATファイルシステムでフォーマットされているので、WindowsとMacのどちらでもすぐに使用できますよ。

実際に5GBほどのデータを移行してみたところ、ものの数秒でコピーが完了しました。

USB3.2Gen2対応で最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒というスペックは伊達ではなく、驚異的な速度を実感。その後も写真や動画データのバックアップや編集、管理などがサクサク進むので、快適に作業できました。

iOSファイルアプリ経由でのファイル転送に対応し、iPhone 15、16Pro / Pro Maxでの直接動画録画にも対応している「エクストリーム V2 SDSSDE61-1T00-GH25」。ポータブル外付けSSDの購入をお考えの方は、是非チェックしてみてください！

