»Ò°é¤Æ¼Ò°÷¤Ø¤Î"ÇÛÎ¸"¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¡Ä¿¦¾ì¤ÇÊé¤ï¤ì¤ë50ÂåÉôÄ¹¤ò"¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÄÌÊó"¤·¤¿Éô²¼¤Î°Õ³°¤ÊËÜ²»
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Â¼°æ¿¿»Ò¡Ø¿¦¾ìÌäÂê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡¡µçÃÏ¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¡¢¼è¤ë¤Ù¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÁêÃÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥¯¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÇÛÎ¸¡É¤¬¹Ô¤²á¤®¤ë¤È¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¸¦½¤¤ä¿Í»öÏ«Ì³¸ÜÌä¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¡Ö¿Í¤ÎÁ±°Õ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë½Ö´Ö¡×¤ò¿ôÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤è¤»¤é¤ì¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È´ØÏ¢¤ÎÁêÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¤È¤ê¤ï¤±ºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬¸í²ò¤òÀ¸¤à¥±¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤È¤·¤Æ¿¦¾ì¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÈÇÛÎ¸¤Î¹Ô¤²á¤®¡É¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ä²ð¸îÃæ¤Î¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¶ÈÌ³¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤ê¡¢½ÐÄ¥¤ò³°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾å»Ê¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È²¹¤«¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÊÝ¸îÅªÇÛÎ¸¡×¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¤ä¡¢¼þ°Ï¤ËÉÔ¸øÊ¿´¶¤òÍ¿¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢°°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇ§¼±¤Î¤º¤ì¡×¤ä¡ÖÁ±°Õ¤Î²¡¤·¤Ä¤±¡×¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ºÇ¶á¤ÎÁêÃÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡É¤Î°ì¸À¤äÂÐ±þ¤¬¡¢Éô²¼¤äÆ±Î½¤ÎÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¿¦¾ì¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ê¤ª¡¢²¼µ¤Ï¼ÂÎã¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÊ£¿ô¤Î»öÎã¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢£¡È»Ò°é¤Æ¼Ò°÷¤ËÇÛÎ¸¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÄÌÊó¡×¤µ¤ì¤¿
AÉôÄ¹¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢Éô²¼»×¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾å»Ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÉôÆâ¤Ç¤Ï¡ÖA¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤±¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤À¡×¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â»Ä¶È¤ä½ÐÄ¥¤òÄ´À°¤·¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£AÉôÄ¹¤Î¸ý¤°¤»¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¼Ò°÷¤Ë¤ÏÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢²ÈÄí¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¡¢²ñµÄ¤ä½ÐÄ¥¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AÉôÄ¹ËÜ¿Í¤Ë°°Õ¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡ÈÍýÁÛÅª¤Ê¾å»Ê¡É¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£AÉôÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤â¤Þ¤¿¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏAÉôÄ¹¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë»¿Æ±¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò°÷¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í»öÉô¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¿Ì¾ÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAÉôÄ¹¤¬»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿Í¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÆÈ¿È¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë»Å»ö¤Î¤·¤ï´ó¤»¤¬¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖAÉôÄ¹¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë´Å¤¨¤ÆÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¼Ò°÷¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖAÉôÄ¹¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï»þÂåºø¸í¤Ç¥»¥¯¥Ï¥é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Í»öÉô¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÄÌÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AÉôÄ¹¤ËÌÌÃÌ¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢AÉôÄ¹¤Î¸ÀÆ°¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤Ê¤é²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö³°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤ÏAÉôÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ³°¤Î»ØÅ¦¤Ç¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÉ½ÌÌ¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ä»ÑÀª¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ¿´¤ò¸À¤ï¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆ¿Ì¾ÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏAÉôÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò°é¤ÆÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÌ¤Î¼Ò°÷¤«¤é¤Ï¡¢ÌÌÃÌÃæ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ÉÇñ¤òÈ¼¤¦½ÐÄ¥¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤ä¿ÍÌ®¤ÎÌÌ¤Çº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
AÉôÄ¹¤ÏØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ï¡È»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡Ö²á¾ê¤ÊÇÛÎ¸¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÃ¥¤¤¡¢Â¾¤Î¼Ò°÷¤ÎÉÔËþ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢AÉôÄ¹¤Ï¤ª¤½¤Þ¤¤Ê¤¬¤éµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
AÉôÄ¹¤Ïº£¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÇÛÎ¸¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬ÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢ÇÛÎ¸¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¶¹´Ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Þ¥¿¥Ï¥é¡×¤Ë³ºÅö¡¢¿¦¾ì¤ÎÊ¬ÃÇ¤â¾·¤¯
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¿¦¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¡¦²ð¸îÅù¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥¿¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥¿¥Ï¥é¡¦¥±¥¢¥Ï¥é¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Î´õË¾¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°é»ùÃæ¤ä²ð¸îÃæ¤Î¿¦°÷¤Ë¶ÈÌ³µ¡²ñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¹Ô°Ù¤â¡¢½¢¶È´Ä¶¤ò³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¸ÀÆ°¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È¤ä¤µ¤·¤µ¤Î¤Ä¤â¤ê¡É¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶ÈÌ³µ¡²ñ¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ï¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¾¤Ë¤³¤ÎÇÛÎ¸¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¡Ö½÷À¼Ò°÷¡×¤Ë¤À¤±¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¸ÇÄêÅªÀÊÌÌò³äÊ¬Ã´¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸ÀÆ°¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÃË¤ÏÃË¤é¤·¤¯¡×¡Ö½÷¤Ï½÷¤é¤·¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÌò³ä¤òÊ¬¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AÉôÄ¹¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ï½÷À¤¬¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¸øÊ¿À¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤½÷À¼Ò°÷¤òÍÞ°µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
AÉôÄ¹¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤ÆÅö»ö¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¡¢¥Þ¥¿¥Ï¥é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡È²á¾ê¤ÊÇÛÎ¸¡É¤Ï¡¢ÆÈ¿È¼Ò°÷¤ä²ð¸î¤òÃ´¤¦¼Ò°÷¤Î´Ö¤Ë¤âÉÔ¸øÊ¿´¶¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¿Í»ö¾å¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°é»ù¡¦²ð¸îÃæ¤Î¼Ò°÷¤ò¼é¤ë¤Ï¤º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÊªº¹¤·¤À¤±¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏNG
AÉôÄ¹¤Ï¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊªº¹¤·¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò´ð½à¤ËÊª»ö¤òÇÄ°®¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤µ¤ì¤¿¤é½õ¤«¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖË¾¤Þ¤ì¤Ê¤¤´³¾Ä¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò´ð½à¤ËÊª»ö¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ã³²¼ÔÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤ÎÊªº¹¤·¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î²Ã³²¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¤¼¤Ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Ø¤Î³ÎÇ§¤òÂÕ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö½ÐÄ¥¤ÏÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤«¤é³°¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÀ®Ä¹°ÕÍß¤òÁË³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÀÊÌ¤ä²ÈÄí¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÇÄêÅª¤ÊÌò³ä°Õ¼±¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ë¤ÎºÆÀ¸»º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÉÍý¿¦¤¬¡Ö¼þ°Ï¤ÎÉÔËþ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤¹¤®¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¤Î¡Èµ¤¤Å¤«¤¤¡É¤¬¡¢¼Â¤ÏÂÐÏÃ¤Î¾ÊÎ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÇ§¼±¤Î¤º¤ì¡×¤ä¡ÖÂÐÏÃ¤ÎÉÔÂ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¿Ò¤Í¡¢ÇÛÎ¸ÆâÍÆ¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë
¤Ç¤Ï¡¢AÉôÄ¹¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇÛÎ¸¤Èº¹ÊÌ¤ÎÀþ°ú¤¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Ê¤·¤Ëµ¡²ñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¤âÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ËÜ¿Í¤¬´õË¾¤·¤Æ¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤äÆ¯¤Êý¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¾Î©»Ù±ç¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È¾å»Ê¤¬¾¡¼ê¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈËÜ¿Í¤ÎÁªÂò¤òÂº½Å¤¹¤ë¡É¤³¤È¤¬¸°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î·¹Ä°¡×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤¬¡ÖËÜ²»¤òÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¾å»Ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¼×¤é¤º¡¢É¾²Á¤ò¶´¤Þ¤º¡¢ð÷¤¤Ê¤¬¤éÄ°¤¯¨¡¨¡¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¿¦¾ì¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£ÉôÄ¹¿¦¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢È¯¸À¤äÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¸¢ÎÏÀ¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Éô²¼¤Ï¾å»Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡ÈÌ¿Îá¡É¤È¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤Ë¤Ï¡Ö¸í²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ò¤È¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÀ¿¼Â¤Ë¼Õ¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢AÉôÄ¹¤¬¼è¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¤òÅö»ö¼ÔËÜ¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÇÛÎ¸¤ÎÆâÍÆ¤òËÜ¿Í¤È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¡×¡£
¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¤¬¡¢¡È»Ù±ç¡É¤È¡Èº¹ÊÌ¡É¤òÊ¬¤±¤ëÊ¬¿åÎæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÃËÀ¤¬²ÈÄí¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¡É¤ÏÁý²Ã·¹¸þ
¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÁ±°Õ¡É¤¬¸í²ò¤òÀ¸¤ß¡¢¡ÈÇÛÎ¸¡É¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤òºî¤ê¡¢¡È»Ù±ç¡É¤¬º¹ÊÌ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¡½¡½¤½¤ó¤ÊµÕÅ¾¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µÕÅ¾¤¬µ¯¤³¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤¿¡Ö½÷À¤Ï»Ò°é¤ÆÍ¥Àè¡×¡Ö²ð¸î¤Ï²ÈÄí¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢º£¤ä»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²È»ö¤äÇã¤¤Êª¡¢°é»ù¤ä²ð¸î¤Ê¤É²ÈÄí¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃËÀÂ¦¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ3Ç¯¼Ò²ñÀ¸³è´ðËÜÄ´ºº À¸³è»þ´ÖµÚ¤ÓÀ¸³è¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë·ë²Ì ·ë²Ì¤ÎÍ×Ìó¡×¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì±´Ö²ñ¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ°Õ¸þ¤ÏÌó8³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¼«¿È¤â°é»ù¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ë°Õ¼±¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡Ê¥Ô¥¸¥ç¥ó¡ÖÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡×¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢À¤Âåº¹¡¦ÃÏ°èº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃË½÷¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³Êº¹¤ò¶Ñ¹Õ¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢Ï«¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊË¡Î§¤ÇÃË½÷Ê¿Åù¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÊÌ¤Ë¤è¤êÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦À§Àµ¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í¤Î°Õ¼±¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£50¡Á60ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö½÷À¤Ï¤«¼å¤¤¡¢¼é¤é¤Í¤Ð¡×¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤á
Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃËÀ¤Ï½Ð»ºµÙ²Ë¡¿°é»ùµÙ¶È¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤è¤ê°é»ù¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÃËÀ¤Ï»Å»ö¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤ÇÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÃË½÷¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤¿¤Û¤«¡¢Æ±À¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤è¤êÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¡×¤ä¡Ö»Å»ö¤è¤ê°é»ùÍ¥Àè¡×¤ËÈÝÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¼ã¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬ÈÝÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½÷À¤Ï¤«¼å¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼é¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½÷À¤ËÈæ¤ÙÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¹ÎÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃËÀ50-60Âå¤Ç¤Ï3³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ±À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Õ¼±¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÆâ³ÕÉÜ¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ ÀÊÌ¤Ë¤è¤ëÌµ°Õ¼±¤Î»×¤¤¹þ¤ß¡Ê¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡Ê³µÍ×¡Ë¡×¡Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï²Ã³²°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆü¡¹¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤¬¡È¤¦¤Ã¤«¤ê²Ã³²¡É¤òËÉ¤°
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤ÄÊªº¹¤·¤¬Â¾¼Ô¤Î¤½¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È°Õ¼±¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤º¡¢¡Ö¼Ò²ñÄÌÇ°¡×¤ä¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤ÊÏ«Æ¯¼Ô¤Î´¶¤¸Êý¡×¤Ê¤É¤Î´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤òÆü¡¹¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¤¦¤Ã¤«¤ê²Ã³²¡É¤òËÉ¤°Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
AÉôÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥¤·¤µ¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤ò¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¸ÍÏÇ¤¦´ÉÍý¿¦¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡ÖÂÐÏÃ¤Î¾ì¡×¡Ö°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Î³Ë¿´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¸ÀÆ°¤Ï¡¢¤½¤Î»ØÅ¦¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð²á¡¦ÃßÀÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¤ê°²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ëÈï³²¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢Áá´ü¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î²ê¤òÅ¦¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤È¤Ï¡¢Ëá¤ê¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¤È´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Ï¤½¤ÎÇ§¼±¤òÎ¢ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤Ï¤ä·òÁ´¤ÊÂÐÏÃ¤Ï¸«¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î²Ã³²¹Ô°Ù¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢ÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤òµ¿¤¦¤³¤È¡×¤¬¿®Íê¤µ¤ì¤ë¾å»Ê¤Ø¤ÎÆ»
AÉôÄ¹¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¿Í»öÉô¤«¤é¤ÎÌÌÃÌ¤äÅö»ö¼Ô¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢AÉôÄ¹¤¬¿¼¤¯È¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¤·¤á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÇ§Äê¤»¤º¡¢ÆÃÃÊ¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ï¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò³°¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¸¦½¤¤Î¼õ¹Ö¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢AÉôÄ¹¤Ëº£¸å¤ÎÉô²¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò²Ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AÉôÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í»öÉô¤âÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í»öÉô¤«¤é²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÒÆâ³°¤ÎÀ©ÅÙ¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¿Í¤ÎÁ±°Õ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î»öÎã¡É¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¾å»Ê¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
----------
Â¼°æ ¿¿»Ò¡Ê¤à¤é¤¤¡¦¤Þ¤µ¤³¡Ë
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î
²È¶È¤Ç¤¢¤ëÁí¹ç»Î¶È»öÌ³½ê¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢2014Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ë¤ÆÆÈÎ©³«¶È¡£Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¡¢Ï«Æ¯¶É¡¢Ç¯¶â»öÌ³½êÅù¤Ç¤Î¹ÔÀ¯¶¨ÎÏ¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¡£¤¢¤¤¤Á»º¶È¿¶¶½µ¡¹½³°ÉôÀìÌç²È¡£ÃÏÊýÃæ¾®´ë¶È¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤ò¿Í»ö°éÀ®¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¡¢ÁÈ¿¥Àß·×¤¬¶¯¤ß¡£¸½ºß¤Î´ØÍ¿Àè160¼ÒÄ¶¡£°Ü½»¡¦·ëº§¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°ÄÉµÚ¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï«Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¶¹Æ¼¹É®¡¢´ë¶È¸¦½¤¹Ö»Õ¡¢Ï«Ì³¸ÜÌä¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿¦¾ìÌäÂê¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥¯¡Ë¡£
----------
¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î Â¼°æ ¿¿»Ò¡Ë