ÃËÀ¤ÎÀº»Ò¿ô¤Ï¡ÖÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÈ¾¸º¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä±øÀ÷Êª¼Á¡¦ÈîËþ¡¦ÅÔ»Ô²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¡É¤È¤Ï
Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÈ¾À¤µª¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃËÀ¤ÎÀº»Ò¿ô¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤Ï¡Ö¿ÍÎà¤ÎÂ¸Â³¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï±øÀ÷Êª¼Á¡¢ÈîËþ¡¢ÅÔ»Ô²½¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤ÃËÀ¤ÎÀ¸¿£Ç½ÎÏ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃËÀÉÔÇ¥¤Î¡ÈËÜÅö¤Î¸¶°ø¡É¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤³¦Á´ÂÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¤¤¿¡Ø¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹30ËüÇ¯¡¢±É¸÷¤ÈÇËÌÇ¤ÎÊª¸ì ¿ÍÎàÄë¹ñ¿êË´»Ë¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÒÁ´3²ó¤Î¤¦¤Á2²óÌÜ¡Ó
Àº»Ò¿ô¤Î¸º¾¯
¥¿¥ó¥´¤òÍÙ¤ë¤Ë¤Ï2¿Í¤¬É¬Í×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼¤Ï½÷À¤ÎÀ¸¿£¤ÎÁªÂò¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤êÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿ô½½Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÀ¸¿£Ç½ÎÏ¤¬µÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¿Í´Ö¤ÎÀº»Ò¤Î¿ô¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤ËµÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î×¾²°å¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÃû¸õ¤ËºÇ½é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤ÏÈ¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
30Ç¯Á°¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥óÂç³ØÉÂ±¡¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥«ー¥ë¥»¥ó¤é¤Ï¡¢²áµî50Ç¯Ê¬¤Î¥Çー¥¿¤òÄ´ºº¤·¡¢1940Ç¯¤«¤é1990Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀº»Ò¿ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÄã²¼¤·¤¿¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¾¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Î¥Ø¥Ö¥é¥¤Âç³Ø¤Î¥Ï¥¬¥¤¡¦¥ì¥ô¥£¥ó¤é¤¬2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢1973Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢·ò¹¯¤ÊÃËÀ¤ÎÀº»ÒÇ»ÅÙ¤ª¤è¤ÓÁíÀº»Ò¿ô¤¬À¤³¦Åª¤ËÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà¡Ê¤ª¤è¤ÓÂ¾¤ÎÀ¸Êª¼ï¡Ë¤ÎÂ¸Â³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÀ¸¿£¤Ë¤«¤«¤ï¤ë·ò¹¯¤ò½Å»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶°ø¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀº»Ò¤Î¿ô¤È¼Á¤ÎÄã²¼¤ò¡¢¿ÍÎà¤ÎÂ¸Â³¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÄ´ºº¤¬¼ç¤ËËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤ÏÃæÆîÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Çー¥¿¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àº»Ò¿ô¤Î¸º¾¯¤¬¡ÖÀ¾ÍÎ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤«¤Ä¤Æ¡ÖÀè¿Ê¹ñ¡×¤ä¡Ö¹©¶È¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñ¡¹¤ËÆÃÍ¤Î¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¤½¤ì¤¬¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¸½ºßÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Àº»Ò¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1981Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ30Ëü¿Í°Ê¾å¤Î·ò¹¯¤ÊÃæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡ÖÀ¸¿£¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦Åª¤ËµÞ·ã¤ËÀº»Ò¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤ÎÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤Î¸º¾¯¤ä¡¢À¸¿£´ï¤Î°Û¾ï¡¢ÀºÁã¤¬¤ó¤ÎÁý²Ã¤È¤Î´ØÏ¢¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
1992Ç¯¤Î¥«ー¥ë¥»¥óÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥óÂç³ØÉÂ±¡¤Î¥Ëー¥ë¥¹¡¦¥¹¥«¥Ã¥±¥Ù¥Ã¥¯¤é¤Ï¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁÍ³Íè¤Î±øÀ÷Êª¼Á¤Ø¤ÎÇøÏª¤ÎÁý²Ã¤¬°ì°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ëÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¹âÎð¤ÎÃËÀ¤ÎÊý¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀº»Ò¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¥Çー¥¿¤Ë¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤ÎÍ×°ø¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Àº»Ò¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢ÂÎ³°¼õÀº¡ÊIVF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¿£°åÎÅ¤Ø¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1978Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÂÎ³°¼õÀº¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö»î¸³´É¥Ù¥Óー¡×¥ë¥¤ー¥º¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÎ³°¼õÀº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ï800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´ÂÎ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ë¤¹¤®¤º¡¢º£¤Ç¤â¼«Á³¤ÊÊýË¡°Ê³°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Ï100Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
·ò¹¯¤ËÌäÂê¤Î¤Ê¤¤À¤³¦Ãæ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀº»Ò¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂª¤¨¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¤·¤«¤â¹ÈÏ¤ËµÚ¤Ö¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁÍ³Íè¤ÎÊª¼Á¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤«¤ÄÄã¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇøÏª¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë½÷À²½¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹±øÀ÷Êª¼Á¤òÆÃÄê¤·¤¿¸¦µæ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Êª¼Á¤¬¿Í´Ö¤Ë²¿¤Î±Æ¶Á¤âÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤Î»ºÀ¸¤òÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤â°ì°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Àº»Ò¤ÎÀ¸À®¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¹ÐÆâ¤è¤ê¤âÄã¤¤²¹ÅÙ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢âÐ´Ý¤¬Ê¢Éô¤ÎÃÈ¤«¤¤ÆâÉô¤«¤é³°¤Ë²¼¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£À¾°Â¸òÄÌÂç³Ø¤Î¥ëー¡¦¥âー¥Áー¤é¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Àº»Ò¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤ÏÃæ¹ñÆîÉô¤è¤ê¤âËÌÉô¤Ç¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤ËËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢½½Âå¤Î¼ã¼Ô¤ÎÂÎ³Ê»Ø¿ô¡ÊBMI¡Ë¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÌ©½¸¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ïº£¸åºÇ¤â¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÎ¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿Í¸ý¹½À®¤¬Èó¾ï¤Ë¼ã¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëÀº»Ò¤Î¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß¤¹¤ë¤½¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Àº»Ò¤Î¼Á¤äÇ»ÅÙ¤¬¿¼¹ï¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Àº»Ò¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÂÎ³Ê»Ø¿ô¡ÊBMI¡Ë¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤¹ñ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢²áµî50Ç¯¤ÇÀº»ÒÇ»ÅÙ¤¬72¡¦6¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê¤Û¤Ü4Ê¬¤Î3¡Ë¤â¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÈîËþ¡¢ÉÂµ¤¡¢µÊ±ì¤ä°û¼ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¾¹ñ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÀÌô¤Ø¤ÎÇøÏª¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÎÊ¿¶ÑÀº»ÒÇ»ÅÙ¡Ê1¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤êÌó2000Ëü¸Ä¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤¬¡Ö´ð½àÃÍ¡×¤È¤·¤ÆÄê¤á¤ë1500Ëü¸Ä¡¿¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²¼²ó¤ë¤È¿¼¹ï¤ÊÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£
¤â¤·¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤¬Àµ³Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¸ýÇúÈ¯¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤¬Ì©½¸¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ï¤½¤ÎÎò»Ë¤ÎÂçÈ¾¤ò¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÇÅÀºß¤¹¤ë½¸ÃÄ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¿ÍÎà¤¬Â¼¤äÄ®¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂçÅÔ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¡¢À¤³¦¿Í¸ý¤ÎÌó55¥Ñー¥»¥ó¥È¤¬ÅÔ»ÔÉô¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤Î³ä¹ç¤Ï2050Ç¯¤Ë¤Ï68¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï´³¤Ð¤Ä¤ä¹¿¿å¡¢ºîÊª¤ÎÉÔºî¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Í×°ø¤¬ÇÀÂ¼¤«¤éÅÔ»Ô¤Ø¤Î¿Í¸ýÎ®Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Éô²°¤ÎÃæ¤Î¾Ý
¿Í¡¹¤¬½¸¹ç½»Âð¤ÇÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ö¿Í¤Î¾å¡×¤Ë½»¤ß¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÂ¾¿Í¤È¤¤ï¤á¤Æ¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç±Ä¤à¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÍè¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ýー¥ë¡¦¥¨ー¥ê¥Ã¥¯¤¬¥Ç¥êー¤Î³¹¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ì©½¸¤·¤¿À¸³è¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Àº»Ò¿ô¤Î¸º¾¯¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²á¾ê¿Í¸ý¤Ï´Ä¶¤Î°²½¤ò¾·¤¡¢¤½¤ì¤¬»ñ¸»¤Î¸Ï³é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×°ø¤¬¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ò¼å¤é¤»¡¢À¸³è¿å½à¤ò°ú¤²¼¤²¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î½Ð»º¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤½¤®¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤ÎÀº»Ò¿ô¤µ¤¨¤â¸º¾¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÉô²°¤ÎÃæ¤Î¾Ý¡×¡ÊÌõÃí¡§Ã¯¤â¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ëÂç¤¤ÊÌäÂê¤äÉÔÅÔ¹ç¤Ê»ö¼Â¤ò»Ø¤¹±Ñ¸ì¤Î´·ÍÑÉ½¸½¡Ë¤¬¤Ò¤½¤ó¤Ç¤¤¤ë――µ¤¸õÊÑÆ°¤À¡£
#3¤ËÂ³¤¯
Ê¸¡¿¥Ø¥ó¥êー¡¦¥¸ー¡¡¼Ì¿¿¡¿Shutterstock
¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹30ËüÇ¯¡¢±É¸÷¤ÈÇËÌÇ¤ÎÊª¸ì ¿ÍÎàÄë¹ñ¿êË´»Ë
¥Ø¥ó¥êー¡¦¥¸ー
2025/9/17
2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
440¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4478119419
