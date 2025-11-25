Á°½µËö21Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢££Ã£Á£É£Ã£Á£Ä <2315> ¡¡101±ß¡¡(+15±ß¡¢+17.4¡ó)
¡¡£Ã£Á£É£Ã£Á¡¡£Ä£É£Ç£É£Ô£Á£Ì <2315> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤Ï20Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î£Ã£Á£É£Ã£Á¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤¬ÆüËÜ±ß¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÖJPYC¡×·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢JPYC·èºÑÆ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊEC¥µ¥¤¥È¤ä¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤ÎºÇÅ¬¤ÊÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¤«¤é±¿ÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡Ë¤È¡¢JPYC·èºÑ¥â¥¸¥åー¥ë¤ÎÄó¶¡¡Ê¸ÜµÒ¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤äEC´ðÈ×¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´ÊÃ±¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¥â¥¸¥åー¥ë¤òÄó¶¡¡Ë¤Î2¤Ä¡££Ã£Á£É£Ã£Á¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ïº£¸å¤â¡¢´ë¶È¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯µÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹ÁÏ½Ð¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥ó¥Ð£Ð£Æ <5587> ¡¡821±ß¡¡(+79±ß¡¢+10.7¡ó)
¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à <5587> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤Ï21Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤È²óÅú¤ò³«¼¨¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤Î¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤À¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Ï²¤ÊÆ·÷¤Î¸ÜµÒ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¸ÜµÒ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´ÍøÍÑ¿ô¤Î3¡óÌ¤Ëþ¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÊ³¬¤ÇÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¸ÜµÒ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ¹µÒ¿ô¤¬¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Á£É¥¹¥Èー¥à <3719> ¡¡510±ß¡¡(+48±ß¡¢+10.4¡ó)
¡¡£Á£É¥¹¥Èー¥à <3719> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤Ï21Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¡¢12·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ë25Ç¯12·î´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3±ß¤È¤¹¤ë¤È³«¼¨¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÏÌµÇÛ¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£20´ü¤Ö¤ê¤ÎÉüÇÛ¤È¤Ê¤ê¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£º£´ü¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢Åö½éÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£
¢££Ç£Å£Î£Ä£Á <9166> ¡¡715±ß¡¡(+52±ß¡¢+7.8¡ó)
¡¡£Ç£Å£Î£Ä£Á <9166> [Åì¾Ú£Ç]¤¬4ÆüÂ³µÞ¿¡£20Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢·î¼¡Æ°¸þ¤òÈ¯É½¡£10·îÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ64.8¡óÁý¤Î140²¯9400Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤Î¡Ö¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥«¥é¥ª¥±¡×¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤âÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤¿¡£¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥ê¥Ù¥ë¥¿ <4935> ¡¡1,758±ß¡¡(+118±ß¡¢+7.2¡ó)
¡¡¥ê¥Ù¥ë¥¿ <4935> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï21Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¥¤¥äー¥¦¥§¥¢¡ÖLa Luna¡Ê¥é¥ëー¥Ê¡Ë¥¤¥äー¥Òー¥¿ー¡×¤ò¡¢¥Þ¥¯¥¢¥± <4479> [Åì¾Ú£Ç]¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥¯¥¢¥±¡×¤Ç25Æü¤«¤éÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬³ô²Á¤ò»É·ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÊäÄ°´ï¥áー¥«ー¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼×²»¤È²¹Ç®¤Ë¤è¤ë¼ª²¹³è¤ò¼Â¸½¡£°ìÈÌÈÎÇä¤ÏÍèÇ¯1·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Í£Æ£Ó <196A> ¡¡288±ß¡¡(+19±ß¡¢+7.1¡ó)
¡¡£Í£Æ£Ó <196A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï½»Âð¥íー¥óÈæ³Ó¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤ÈÅê»ñÍÑÉÔÆ°»º¤ÎÃç²ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢20Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Á´¹ñÊÝ¾Ú <7164> [Åì¾Ú£Ð]¤È»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢Á´¹ñÊÝ¾Ú¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¹ñÊÝ¾Ú¤ÏµÄ·è¸¢³ä¹ç10.0¡ó¤òÊÝÍ¤¹¤ëÂè2°Ì³ô¼ç¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¤³¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ë¶ÈÍÆ³ÈÂç¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿Åê»ñ¥Þ¥Íー¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£³ô²Á¤Ï8·îÃæ½Ü¤Ë533±ß¤ÎÌá¤ê¹âÃÍ¤ò·ÁÀ®¸å¥Þ¥É¤ò³«¤±¤ÆµÞÍî¡¢¤½¤Î¸å¤âÁ²¼¡²¼ÃÍ¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤ëÆðÄ´Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»þ²Á¤ÏÂçÄì·÷¤Ç200±ßÂæ¤È¤¤¤¦ÃÍ¤´¤í´¶¤«¤é¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁÀ¤¤¤ÎÇã¤¤¤òÍ¶°ú¤·¤¿¡£
¢£¥ª¥ê¥Á¥§¥ó <6380> ¡¡2,676±ß¡¡(+146±ß¡¢+5.8¡ó)
¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Á¥¨¥ó¹©¶È <6380> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï20Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Äê´¾¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£»ö¶ÈÌÜÅª¤Ë¡Ö¶âÃÏ¶â¤ÎÇäÇã¡×¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£ÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶âÃÏ¶â¤ÎÇäÇã¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÇÞ²ð¡¢¼è¤ê¼¡¤®¼ã¤·¤¯¤ÏÂåÍý¤Ë·¸¤ë¶ÈÌ³¡×¤È¡¢¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢È¯¹Ô¡¢ÇäÇã¡¢Ãç²ð¡¢°¶ÀûµÚ¤Ó´ÉÍý¡×¤Ê¤É¡£¿·¤¿¤Ê»ñ»ºÀïÎ¬¡Ê°ÂÄêÀ¡¦À®Ä¹À¡¦Ê¬»¶À¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¹½ÃÛ¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Äê´¾ÊÑ¹¹¤Î¤¿¤á¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò12·î12Æü¤Ë³«¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥¢¥¯¥·¥¹£Ã <9344> ¡¡891±ß¡¡(+46±ß¡¢+5.4¡ó)
¡¡¥¢¥¯¥·¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° <9344> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï20Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£½é²ó´ð½àÆü¤ò25Ç¯12·îËöÆü¤È¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏËèÇ¯12·îËöÆü»þÅÀ¤Ç100³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤¬ÂÐ¾Ý¡£Í¥ÂÔÆâÍÆ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È1000±ßÊ¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥µ¥ó¥ê¥ª <8136> ¡¡5,522±ß¡¡(+280±ß¡¢+5.3¡ó)
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª <8136> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¾å¸Â¤ò330Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î1.34¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï150²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï11·î21Æü¤«¤éÍèÇ¯2·î10Æü¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ç¹Ô¤¦¡£»ñËÜ¸úÎ¨²þÁ±¤Î´ÑÅÀ¤ä¡¢¾Íè¤Î¶ÈÀÓ¤¬³ô²Á¤Ë½½Ê¬¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¥«ー¥Ö¥¹£È£Ä <7085> ¡¡782±ß¡¡(+38±ß¡¢+5.1¡ó)
¡¡¥«ー¥Ö¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7085> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢10·îËö»þÅÀ¤Î½÷À¸þ¤±¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ÜÀß¡Ö¥«ー¥Ö¥¹¡×¤Î²ñ°÷¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤Î91Ëü5000¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁý²Ã¤¬¶ÈÀÓ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ëÁ°¤Î²ñ°÷¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¹ñÆâÅ¹ÊÞ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÆ¤Ó2000Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°¦»°¹© <7283> ¡¡2,129±ß¡¡(+93±ß¡¢+4.6¡ó)
¡¡°¦»°¹©¶È <7283> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡££Ó£Â£É¾Ú·ô¤¬20Æü¡¢°¦»°¹©¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò2400±ß¤«¤é2700±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¡ÖÇã¤¤¡×¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£°¦»°¹©¤Ï17Æü¤Ë¡¢¼ÖºÜÍÑ¥âー¥¿ー¸þ¤±ÅÅºþ»Ò¤Ê¤É¤Î¥«ー¥Ü¥óÉôÉÊ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥È¥é¥¤¥¹¡Ê»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¡Ë¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¾Ú·ô¤Ï¡¢¼çÎÏ¤ÎÇ³ÎÁ¥Ý¥ó¥×¤äÅÅÆ°²½À½ÉÊ¤Ø¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤â´üÂÔ²ÄÇ½¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¼ý±×¹½Â¤ÊÑËÆµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³ô²Á¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³ä°Â·÷¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡££Ó£Â£É¾Ú·ô¤Ï°¦»°¹©¤Î27Ç¯3·î´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î265²¯±ß¤«¤é271²¯±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¢£¥é¥¯¥¹¥ë <4384> ¡¡1,148±ß¡¡(+46±ß¡¢+4.2¡ó)
¡¡¥é¥¯¥¹¥ë <4384> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç5ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥Ó¥Ëー¥ë¥«ー¥Æ¥ó¤Ê¤É¤Î¾¦ºà¤ò°·¤¦BtoB¼õÃí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Áー¥à¥é¥¤¥¯¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡Ë¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Áー¥à¥é¥¤¥¯¤Ï¹ñÆâ¤ÎEC¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·À®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¯¥¹¥ë¤Ï»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÊý¿Ë¡£¼èÆÀ¶â³Û¤Ï14²¯3000Ëü±ß¤Ç¡¢³ô¼°¾ùÅÏ¼Â¹ÔÆü¤ÏÍèÇ¯2·î1Æü¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¢£É©ÃÏ½ê <8802> ¡¡3,489±ß¡¡(+134±ß¡¢+4.0¡ó)
¡¡»°É©ÃÏ½ê <8802> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡££Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤¬20Æü¡¢É©ÃÏ½ê¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3700±ß¤«¤é4100±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Åê»ñÉ¾²Á¤Ï3ÃÊ³¬¤ÇºÇ¾å°Ì¤Î¡Ö1¡×¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¥³¥¢¥¢¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë´Ý¤ÎÆâ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹ÄÂÎÁ¤ÎÁý³Û¤¬²ÃÂ®¤·¡¢²¤ÊÆ¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ½»Âð¤äÊªÎ®»ÜÀß¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤ÉÍ¥ÎÉ¥¢¥»¥Ã¥È¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤â½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¡£Íè´ü°Ê¹ß¤Î¹â¿å½à¤ÎÍø±×À®Ä¹¤Î³ÎÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¡£Æ±¾Ú·ô¤ÏÉ©ÃÏ½ê¤Î27Ç¯3·î´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3547²¯±ß¤«¤é3584²¯±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¢££È£Å£Î£Î£Ç£Å <4475> ¡¡1,317±ß¡¡(+43±ß¡¢+3.4¡ó)
¡¡£È£Å£Î£Î£Ç£Å <4475> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£21Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¼èÆÀÁí¿ô70Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î2.2¡ó¡Ë¡¢¼èÆÀÁí³Û11²¯9000Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï26Æü¤«¤é2026Ç¯1·î23Æü¤È¤·¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë³ô¼°²ÁÃÍ¤Î´õÇö²½¤Î²óÈò¤ä¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¹Ô¤¦¤È·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥Îー¥ê¥Ä <5943> ¡¡1,906±ß¡¡(+59±ß¡¢+3.2¡ó)
¡¡¥Îー¥ê¥Ä <5943> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£±Ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥ê¥åー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ØÄó½Ð¤·¤¿ÊÑ¹¹Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢¶¦Æ±ÊÝÍ¼Ô¤â´Þ¤á¤¿³ô¼°ÊÝÍÈæÎ¨¤¬½¾Íè¤Î7.03¡ó¤«¤é8.05¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»×ÏÇ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¶¦Æ±ÊÝÍ¼Ô¤Î¤¦¤ÁÊÆ¥¨¥Ì¥¨ー¥Ö¥¤¥¨¥Õ¡¦¥»¥ì¥¯¥È¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤¬1.03¡ó¤«¤é2.06¡ó¤ËÁý¤¨¤¿¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï11·î13Æü¡£ÊÝÍÌÜÅª¤ÏÅê»ñµÚ¤Ó·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ð±Ä¤Î½õ¸ÀÊÂ¤Ó¤Ë¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î³ô¼ç¤Î¤¿¤á¤Ë³ô¼°²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐÏÃ¤òÍ×µá¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÌÀÀ±¹© <1976> ¡¡1,662±ß¡¡(+48±ß¡¢+3.0¡ó)
¡¡ÌÀÀ±¹©¶È <1976> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÊToSTNeT-3¡Ë¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÀÀ±¹©¤Ï21Æü¤Ë¼«¼Ò³ô170Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î3.56¡ó¡Ë¤ò1³ô1614±ß¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°±Ä¶ÈÆü20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼èÆÀÁí¿ô170Ëü³ô¡¢¼èÆÀÁí³Û27²¯4380Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤Î¿ë¹Ô¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ô¼ç¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¢£¿À¸ÍÊª»º <3038> ¡¡3,870±ß¡¡(+109±ß¡¢+2.9¡ó)
¡¡¿À¸ÍÊª»º <3038> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢10·îÅÙ¤ÎÃ±ÆÈ¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³«¼¨¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ12.2¡óÁý¤Î517²¯7900Ëü±ß¤È¤Ê¤ê2¥±¥¿¤ÎÁý¼ý¡£¿¤ÓÎ¨¤Ïº£Ç¯4·î¡Ê13.4¡ó¡Ë°ÊÍè¤Î¹â¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±9.3¡óÁý¤Î25²¯8000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£10·îÅÙ¤Ï7Å¹ÊÞ¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ú¤Â³¤¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ê¾å¤²¤Ë¹×¸¥¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤Ë°ÙÂØÍ½Ìó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»þ²ÁÉ¾²Á±×¤¬ËÄ¤é¤ó¤ÀÈ¿Æ°¤Ç¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±83.5¡ó¸º¤Î23²¯200Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥á¥Ç¥£¥Ñ¥ë <7459> ¡¡2,670.5±ß¡¡(+74±ß¡¢+2.9¡ó)
¡¡¥á¥Ç¥£¥Ñ¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7459> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³¿¡£20Æü¡¢¤½¤é¤¤¤¤¤Ê¡ÊÄ¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¡Ë¤¬Ä¹ºê¸©¤ÎÎ¥Åç¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥É¥íー¥ó¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë4Èô¹Ô¤Ë¤è¤ë°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÇÛÁ÷¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥Ñ¥ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤ÎÅì¼·¤¬¶¨ÎÏ»Ù±ç¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Åì¼·¤Ï°åÌôÉÊ²·¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤ÎÄó¶¡¤äÇÛÁ÷¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë½õ¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢££Ã£Ô£Ó <4345> ¡¡920±ß¡¡(+24±ß¡¢+2.7¡ó)
¡¡¥·ー¥Æ¥£ー¥¨¥¹ <4345> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£21Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¼èÆÀÁí¿ô5Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î0.12¡ó¡Ë¡¢¼èÆÀÁí³Û5000Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï12·î1Æü¤«¤éÆ±30Æü¤È¤·¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÊToSTNeT-3¡Ë¤ò´Þ¤à»Ô¾ìÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢»ñËÜ¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£
¢£¥Õ¥¸ <8278> ¡¡2,064±ß¡¡(+48±ß¡¢+2.4¡ó)
¡¡¥Õ¥¸ <8278> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£20Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢49¡ó¤ÎµÄ·è¸¢¤òÍ¤¹¤ë»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò¥ì¥Ç¥¤Ìô¶É¤ÎÊÝÍ³ô¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ì¥Ç¥¤Ìô¶É¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¼«¼Ò³ô¼èÆÀ¤ä¡¢¥Ä¥ë¥Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3391> [Åì¾Ú£Ð]¤Ø¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊÝÍ³ô¤ò¼êÊü¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢26Ç¯2·î´üÂè4»ÍÈ¾´ü¤ËÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÍø±×¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¢£¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥« <2975> ¡¡1,167±ß¡¡(+25±ß¡¢+2.2¡ó)
¡¡¥¹¥¿ー¡¦¥Þ¥¤¥«¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2975> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÎÁý³Û½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¡¢ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é4±ßÁý³Û¤·¤Æ22±ß¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï37±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï23±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ï2·î¤Ë·èÄê¤·¤¿¼«¼Ò³ô¼èÆÀ¤Ë´Ø¤·¡¢11·î20Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¶ÈÀÓ¤ä·Ð±Ä´Ä¶¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¡¢Ì¤¾Ã²½Ê¬¤ÎÌó1²¯±ßÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´üËöÇÛÅö¤Î°ìÉô¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤ë¡£
¢££Å£É£Ú£Ï <6737> ¡¡2,205±ß¡¡(+47±ß¡¢+2.2¡ó)
¡¡£Å£É£Ú£Ï <6737> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï21Æü¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î3.71¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¼«¼Ò³ô163Ëü1500³ô¤ò12·î10Æü¤Ë¾ÃµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£»Ô¾ì¤Ø¤ÎºÆÊü½Ð¤Ë¤è¤ëÀøºßÅª¤Ê¼ûµë°²½¥ê¥¹¥¯¤¬¸åÂà¤·¤¿¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ô²Á¤Î»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¾ÃµÑ¸å¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Ï¼«¼Ò³ô¤ò´Þ¤á¤Æ4233Ëü820³ô¤È¤Ê¤ë¡£
¢£½½Ï»£Æ£Ç <7380> ¡¡6,120±ß¡¡(+130±ß¡¢+2.2¡ó)
¡¡½½Ï»¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× <7380> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï21Æü¡¢33Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢28Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î·×¿ôÌÜÉ¸¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÃæ´ü·×²è¤Ç¤Ï28Ç¯3·î´ü¤Î½ãÍø±×ÌÜÉ¸¤ò¡¢Åö½é¤Î200²¯±ß°Ê¾å¤«¤é280²¯±ß°Ê¾å¤Ë¡¢ROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡ËÌÜÉ¸¤Ï5¡ó°Ê¾å¤«¤é6¡ó°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£À¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï33Ç¯3·î´ü¤Î½ãÍø±×ÌÜÉ¸¤ò300²¯±ß°Ê¾å¤«¤é400²¯±ß°Ê¾å¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£
¢£¥È¥è¥¿ <7203> ¡¡3,097±ß¡¡(+53±ß¡¢+1.7¡ó)
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö <7203> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ1200±ß¤òÄ¶¤¹²¼¤²¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¤¬¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï1¥É¥ë¡á157±ßÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢±ß°Â´ðÄ´¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ´üÅª¤ÊºâÀ¯°²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤«¤é¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£Â¤â¤È¤Ç¤Ï°ÙÂØ²ðÆþ¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é±ßÇä¤ê¤ÎÎ®¤ì¤Ï½¾Íè¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È°ìÉþ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ´üÅª¤Ê±ß°Â¥È¥ì¥ó¥É¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍ¢½ÐºÎ»»¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ë¼ý±×²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Çã¤¤¤òÍ¶¤¦³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥Ë¥³¥à£È£Ä <8715> ¡¡857±ß¡¡(+12±ß¡¢+1.4¡ó)
¡¡¥¢¥Ë¥³¥à¡¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <8715> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢10·îÅÙ¤Î·î¼¡·Ð±Ä¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤ò¸øÉ½¡£ÀµÌ£¼ýÆþÊÝ¸±ÎÁ¤Ï54²¯1500Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ10.3¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áý¼ý´ðÄ´¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÝÍ·ÀÌó·ï¿ô¤Ï135Ëü7005·ï¡ÊÆ±9.1¡óÁý¡Ë¡£Ê¿¶Ñ·ÑÂ³Î¨¤Ï88.5¡ó¡ÊÆ±²£¤Ð¤¤¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨21Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹