¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡Ø¡Ú9³ä¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Û¼Â¤Ï¹¹Ç¯´ü¤Ë¤¹¤ë¤È¶Ú¥È¥ì¤è¤êÁé¤»¤ë¼ê¤â¤ß½¬´·£³Áª¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹¹Ç¯´ü¤ËÇº¤à½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¹¹Ç¯´ü¤ÎÂÎ¤Ï¡¢´èÄ¥¤ë±¿Æ°¤è¤ê¤âÀ°¤¨¤ë¥±¥¢¤¬°µÅÝÅª¤Ë¸ú²ÌÅª¡×¤È¡¢½¾Íè¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¼ê¤â¤ß¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç²»ÇÊ»á¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶áÁé¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö±¿Æ°¤·¤Æ¤âÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÌÀ³Î¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë±¿Æ°¤ä¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼«Î§¿À·Ð¤äÂå¼Õ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁé¤»¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤·¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊÑ²½¤¬¹¹Ç¯´ü¤ÎÁé¤»¤Ë¤¯¤µ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤ÎÍ¸úÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²»ÇÊ»á¤¬ÆÃ¤Ë¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÖÇ¾¡¦¥ê¥ó¥ÑÀáÁ´ÂÎ¡¦°ß¤Î3¤Ä¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ò»É·ã¤¹¤ë¼ê¤â¤ß½¬´·¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º´ÖÇ¾¤ÎÈ¿¼Í¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹¹Ç¯´ü¤ÎÂÀ¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÏÂÎ¤Î»ÊÎá¥»¥ó¥¿ー¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¤¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ÂÄê¤·¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤â¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬Âå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì½ê¤ÏÎ¾¼ê¤Î¿Æ»Ø¤Î»ØÌæÃæ±û¤Ç¡¢²£¤«¤é¸«¤ë¤ÈËÄ¤é¤ß¤ÎÄºÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£²¡¤·Êý¤Ï¿Íº¹¤·»Ø¤ò¶Ê¤²¤ÆÀí¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò»È¤¤¡¢¿Æ»Ø¤«¤é²¡¤·Åö¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£7ÉÃ´Ö²¡¤·¤ÆÎ¥¤¹¤Î¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ë¥ê¥ó¥ÑÀáÁ´ÂÎ¤ÎÈ¿¼Í¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹¹Ç¯´ü¤ÎÍî¤Á¤Ê¤¤»éËÃ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥ê¥ó¥Ñ¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤¬¸¶°ø¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤ÏÁ´¿È¤Î¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤¬½¸¤Þ¤ë½Ð¸ý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤òÂ¥¿Ê¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì½ê¤Ï¼ê¼ó¤Î¤¯¤Ü¤ßÉôÊ¬¤Ç¡¢Ãæ»Ø¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤¬¤¯¤Ü¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÎ®¤ì¤ÏÎÉ¹¥¤À¤¬¡¢¤¯¤Ü¤ß¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤«¤Ê¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤È¡¢¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÊýË¡¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£²¡¤·Êý¤Ï¿Æ»Ø¤Î³Ñ¤ò»È¤¤¡¢7ÉÃ´Ö²¡¤¹¤Î¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤¹·Á¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë°ß¤ÎÈ¿¼Í¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²»ÇÊ»á¤Ï¡Ö°Õ³°¤ËÌÕÅÀ¤Ê¤Î¤¬°ß¤Î¼å¤ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¹Ç¯´ü¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç°ß¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ßÄ²¤¬¼å¤ë¤È»éËÃ¤¬Ç³¤¨¤Ê¤¤¡£ÊØÈë¤ä¥¬¥¹¡¢²¼Ê¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¾Ã²½ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬Âå¼Õ²þÁ±¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¿Íº¹¤·»Ø¤È¿Æ»Ø¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç°ìÈÖ¤¯¤Ü¤àÉôÊ¬¡£²¡¤·Êý¤Ï¿Æ»Ø¤ÎÊ¢Á´ÂÎ¤Ç¿âÄ¾¤Ë²¡¤·¡¢7ÉÃ´Ö¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¸å¤äÌë¤Ë¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£
²»ÇÊ»á¤Ï¼ÂÁ©¤Î¥³¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1¤Ä¤ÎÈ¿¼Í¶è¤Ë¤Ä¤7ÉÃ¤ò3²ó¤«¤é5²ó¡¢¤½¤ì¤ò1Æü3²ó¤«¤é5²ó¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÉÑÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿åÊ¬¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÏ·ÇÑÊª¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥Í¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¿Í¤äÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤ÎÀèÃ¼¡¢¥«¥Ã¥µ¤Ê¤É¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤¦ÊýË¡¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµÍý¤Ê±¿Æ°¤Ê¤·¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ç¤¤ÆËèÆüÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¼ê¤â¤ß¤À¤±¤ÇÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÌþ¤·¤ÆÁé¤»¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
