¡ÖÂçÃÀ¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¿!!¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÄ©ÀïÅª¡×Æ£»Þ¤¬¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡É¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÍèµ¨¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÈ¯É½
¡¡Æ£»ÞMYFC¤Ï23Æü¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹ÔÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¡ØÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏGLOBAL KAWAII¶¨²ñÂåÉ½¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¹ÈÎÓÂç¶õ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ÖÂÀ¿º¸¶¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ç¤ªÃã¤äçõ¡¢¤ß¤«¤ó¡¢µ¥¼Ö¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÈÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿±ê¤ÎÂµ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÄ¾¸þ¤¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Âç¤¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤è¡¼¤¯ÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¿©Âî¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÃã¡¢Åß¤Ë¤è¤¯¿Í¤«¤é¤â¤é¤¦¤ß¤«¤ó¡¢±óÂ¤Ç¹á¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¢²ÈÂ²¤Ç¤è¤¯¹Ô¤¯¤¢¤Î¾ì½ê¡£ÃÏ¸µ¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤³¤Î¡È¥«¥ï¥¤¥¤±ê¡É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç°ì½ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¹¶¤á¤¿¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÄ©ÀïÅª¤ÇÎÉ¤¤¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¹¤¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¿!!¡×¡Ö¸ÄÀ¤¬¶¯¤¤¡×¡Ö»Â¿·¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä»À´Àï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿❤️
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ÖÂÀ¿º¸¶¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ç¤¹
