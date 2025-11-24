エールディヴィジ 25/26の第13節 フェイエノールトとＮＥＣの試合が、11月23日22:30にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。

フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、レオ・ザウアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、リンセン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

37分に試合が動く。ＮＥＣのチャロン・チェリー（MF）のアシストからリンセン（FW）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

しかし、45+4分フェイエノールトが同点に追いつく。セム・スタイン（MF）のアシストからレオ・ザウアー（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

56分フェイエノールトが逆転。アニス ・ハジ ムーサ（FW）のアシストからバート・ニーウコープ（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

58分、ＮＥＣは同時に2人を交代。チャロン・チェリー（MF）、小川 航基（FW）に代わりノエ・ルブレトン（DF）、ディルク・プロペル（MF）がピッチに入る。

68分、フェイエノールトは同時に2人を交代。バート・ニーウコープ（DF）、セム・スタイン（MF）に代わりジョーダン・ロトンバ（DF）、ウサマ・タルガリン（MF）がピッチに入る。

68分、ＮＥＣが選手交代を行う。リンセン（FW）から塩貝 健人（FW）に交代した。

その直後の69分ＮＥＣのバサル・オナル（DF）のアシストからノエ・ルブレトン（DF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

76分、フェイエノールトが選手交代を行う。アニス ・ハジ ムーサ（FW）からアイメン・スリティ（MF）に交代した。

84分ＮＥＣが逆転。バサル・オナル（DF）のアシストから塩貝 健人（FW）がヘディングシュートを決めて2-3と逆転する。

86分、ＮＥＣは同時に2人を交代。バサル・オナル（DF）、サミ・ウィッサ（MF）に代わりブラヤン・ペレラ（DF）、デベロン・フォンビレ（DF）がピッチに入る。

87分、フェイエノールトが選手交代を行う。アネル・アフメドジッチ（DF）からカスパー・テンシュテット（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分ＮＥＣに貴重な追加点が入る。塩貝 健人（FW）がゴールを決めて2-4。2点差に広げる。

そのまま試合終了。ＮＥＣが2-4で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）はフル出場した。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

また、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）は先発し59分までプレーした。佐野 航大（MF）はフル出場した。塩貝 健人（FW）は68分から交代で出場した。84分と90+1分にゴールを決めた。

2025-11-24 00:40:36 更新