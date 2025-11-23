リーズvsアストン・ビラ スタメン発表
[11.23 プレミアリーグ第12節](Elland Road)
※23:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 18 アントン・シュタハ
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 27 モーガン・ロジャーズ
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 22 イアン・マートセン
MF 6 ロス・バークリー
MF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 53 G. Hemmings
FW 17 ドニエル・マレン
FW 19 ジェイドン・サンチョ
FW 29 エバン・ゲサン
監督
ウナイ・エメリ
※23:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 18 アントン・シュタハ
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 27 モーガン・ロジャーズ
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 22 イアン・マートセン
MF 6 ロス・バークリー
MF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 53 G. Hemmings
FW 17 ドニエル・マレン
FW 19 ジェイドン・サンチョ
FW 29 エバン・ゲサン
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります