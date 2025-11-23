[11.23 プレミアリーグ第12節](Elland Road)

※23:00開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 2 ジェイデン・ボーグル

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 18 アントン・シュタハ

FW 11 ブレンデン・アーロンソン

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 19 ノア・オカフォー

控え

GK 26 カール・ダーロウ

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 22 田中碧

MF 44 イリア・グルエフ

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 4 エズリ・コンサ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 7 ジョン・マッギン

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

MF 44 ブバカル・カマラ

FW 11 オリー・ワトキンス

FW 27 モーガン・ロジャーズ

控え

GK 40 マルコ・ビゾット

DF 3 ビクトル・リンデロフ

DF 22 イアン・マートセン

MF 6 ロス・バークリー

MF 26 ラマレ・ボハルデ

MF 53 G. Hemmings

FW 17 ドニエル・マレン

FW 19 ジェイドン・サンチョ

FW 29 エバン・ゲサン

監督

ウナイ・エメリ

