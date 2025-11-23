ÂçÏÂ¥³¥Í¥¯¥È¾Ú·ô¡ß¥¹¥ë¥¬¶ä¹Ô¡¡¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©ºÇÂç£³¡ó´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¡ÖÂçÏÂ¥³¥Í¥¯¥È¾Ú·ô¡ß¥¹¥ë¥¬¶ä¹Ô¡¡¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©ºÇÂç£³¡ó´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç¡¢¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¿·¤¿¤Ê´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤äÃí°ÕÅÀ¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÂçÏÂ¥³¥Í¥¯¥È¾Ú·ô¡¦¥¹¥ë¥¬¶ä¹Ô¡¦¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¶¦Æ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇºÇÂç3%´Ô¸µ¡×¤¬¥¢¥Ôー¥ë¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÆâÍÆ¡£YouTuber¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÂç¿Í¤·¤¯Â¨Çä¤êÂÐºö¤»¤º¡¢ºÇÂç3%´Ô¸µ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÎãÇ¯¤Î¡ÈÂ¨Çä¤ê¡É¤ä¡ÈÌÃÊÁ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
´Ô¸µ¾ò·ï¤Ï¡ÖÂçÏÂ¥³¥Í¥¯¥È¾Ú·ô¤Ë¸ýºÂ¤ò»ý¤Á¡¢¥»¥¾¥ó¥«ー¥É¡ÊUC¥«ー¥É½ü³°¡Ë¤ÇÀÑÎ©¡¢°úÍî¸ýºÂ¤ò¥¹¥ë¥¬¶ä¹Ô¤ËÀßÄê¤·¤¿¿Í¡×¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©´Ô¸µÎ¨¤ËºÇÂç+2%¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¤Ê¤é¹ç·×3%´Ô¸µ¤È¤¹¤ëÂÀ¤ÃÊ¢¤ÊÆâÍÆ¤À¡£¤·¤«¤·¡Öº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î½ãÁý¶â³ÛÄêµÁ¤¬½¾Íè¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÅö³ºÌÃÊÁ¤ÎÅö·î¤ÎÇäµÑ¶â³Û¡É¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡¢¡ÖÌÃÊÁ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä·î¤Þ¤¿¤®Â¨Çä¤ê¤ò»È¤¦¤È½ãÁý¶â³Û¤¬0±ß¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢½¾Íè¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö12·î¤«¤é2·î¤Ï½ãÁý¶â³Û0±ß¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ìÀÚÉÕ¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ÇÃí°Õ´µ¯¡£¡Ö12·î¤«¤é2·î¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎÌÃÊÁ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÈÇäµÑ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ãÁý¶â³Û¤¬10Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÄ¾µå¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö3¥ö·î´Ö¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÊÝÍ¥ê¥¹¥¯¤È¸½¶â½àÈ÷¤¬É¬Í×¡×¤È¥ê¥¹¥¯¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÀµÄ¾¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2%´Ô¸µ¾å¾è¤»¤Ç3¥ö·î´Ö·×6000±ßÁêÅö¤òÆÀ¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢3¥ö·îÅê»ñ¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ»²²ÃÈ½ÃÇ¤ò¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¡¦½ãÁý¶â³ÛÆÍÇËÊýË¡¤Ï´ØÏ¢Æ°²è¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¡×¤È°ÆÆâ¡£¡ÖYouTube¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤ÇËè·îºÇ¿·¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Åê»ñ¡¢¥Ý¥¤³è¡¢Ãù¶â¡¦ÀáÌó¡¢ÀáÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅê»ñ»ñ¶â¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¾ÃÈñ¤»¤º¤È¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤³è¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Ëü¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥Ý¥¤³è¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£