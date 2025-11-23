¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥Þ¥¤¥ëCS¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤Î¤Ï¡©¡¡·êÅÞµ¼Ô¸·Áª¤ÎÉúÊ¼£²Æ¬¤Ë°ìÈ¯¤ÎÍ½´¶
¡¡½©¤Î£Ç£É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤³¤³£³Àï¡¢µÆ²Ö¾Þ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤È£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢º£½µ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£Ç£É¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥ëCS¡£11·î23Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡¡Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï²áµî£³Ç¯¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬ÇÏ·ô·÷³°¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï£²¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£±²ó¤È¡¢¤½¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢£³Ï¢Ã±¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¹¥ÇÛÅö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤ËÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ç£É°ÂÅÄµÇ°¡Ê£¶·î£¸Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¡£½©¤Î»ÏÆ°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ç¶ÉÙ»Î£Ó¡Ê10·î18Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤â¡¢59kg¤Î¶ÔÎÌ¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤Î£²Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¤Ï¡¢¼ÂÀÓÅª¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡¢¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´£·ºÐ¡Ë¡¢¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤é¡¢¥Þ¥¤¥ë£Ç£ÉÇÏ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¡£Â³¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤é£³Æ¬¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ëÅ¸³«ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤ë¡£
¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬ÉÙ»Î£Ó¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë°Ê²¼¤ò²¡¤µ¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤¢¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤é¤Î¤¢¤È¤Ë°ÂÄê¤·¤¿Î©¤Á²ó¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢Æ±ÇÏ¤òÌÜÉ¸¤Ë¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤¬ºÇ¸å¤ËËöµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÃÏÎÏ¤¢¤ëÍÎÏ¤É¤³¤í¤Ë¤è¤ë¾å°Ìº®Àï¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡¢½©¤Î³«ºÅ£¸½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖµþÅÔ¤Î³°²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢£³¡Á£´³Ñ¤Î¼Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÆÌ±ú¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ï¤«¤Ê¤êÆÌ±ú¤¬ÌÜÎ©¤Ä¸½¾õ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀè½µÅÚÍËÆü¤Î£²ºÐ½Å¾Þ¡¢£Ç¶¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê¼Ç1600£í¡Ë¤Ï£±Ê¬33ÉÃ£±¤Î¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸þÀµÌÌ¤äÄ¾Àþ¤Ç¤Ï³ÆÇÏ¤¬¥é¥Á±è¤¤¤òÄÌ¤é¤º¡¢ÇÏ¾ì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½Ð¤¹¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÌ±ú¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢»þ·×¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÇÏ¾ì¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢º£½µ¤«¤é¤Ï²¾ºô¤òÀß¤±¤¿£Ã¥³¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£Å·¸õ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â²ÃÌ£¤¹¤ì¤Ð¡¢Î®¤ì¼¡Âè¤Ç¤Ï£±Ê¬31ÉÃÂæ¤«¤é£±Ê¬32ÉÃÂæÁ°È¾¤Î·èÃå¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇÏ¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤«¡£µÈÅÄµ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö»ý¤Á»þ·×¤ÎÍÌµ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ·×¤Î½Ð¤ä¤¹¤¤ÇÏ¾ìÀßÄê¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å¤Îµ÷Î¥¤Ë¤â¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æº£²óµ÷Î¥¤òÃ»½Ì¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ëÇÏ¤è¤ê¡¢1400£í¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥¥ìÌ£¤Ë½¨¤Ç¤¿ÇÏ¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢µÈÅÄµ¼Ô¤Ï¿Íµ¤ÇÏ¤¿¤Á¤ò¶¼¤«¤¹ÉúÊ¼¸õÊä¤ò£²Æ¬¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö£±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢£Ç¶¥¹¥ï¥ó£Ó¡Ê10·î13Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¤·¤¿¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£Æ±ÇÏ¤Ï¾å¼Á¤Î·è¤áµÓ¤¬¤¢¤ê¡¢È¯ÇÏ¤ò·è¤á¤¿£²ÁöÁ°¤Î£Ç·´Ø²°µÇ°¡Ê£··î27Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç1600£í¡Ë£²Ãå»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊÃæÃÄ¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìÈ¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ëCS¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ³èµ¤½½Ê¬¡£Á°»è¤ò¤è¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¡¢µ¡ÉÒ¤ÊµÓ¼è¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤âÃÆ¤à¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÊËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹²÷Ä´¡£°ì½Ö¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡µÈÅÄµ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢½é¤Î¼Ç¥Þ¥¤¥ëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç£³ÃåÆþÀþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤À¡£
¡ÖÁ°Áö¤Î¥¹¥ï¥ó£Ó¡Ê£´Ãå¡Ë¤Ï¹¥°Ì¤Ç±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾£³¥Ï¥í¥ó33ÉÃ£µ¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¿¤Ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢Ã±µ³Æ¨¤²¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¡£ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î·Á¤ä¥Ú¡¼¥¹¤Ç±¿¤Ù¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍø¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¥°Ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÎÏÇÏ¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ëº¹¤·Àª¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢Ç´¤ê¹þ¤ß¤Î²ÄÇ½À¤Ï°ìÃÊ¤ÈÁý¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÅª¤Ê¿ê¤¨¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤³£²½µ¤Î¹¶¤áµ¤ÇÛ¤â¾å¡¹¡£¤³¤ÎÇÏ¤é¤·¤¤ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢ÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹âÂ®·èÃåÉ¬»ê¤Î½©¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡£¼ÂÎÏÈë¤á¤¿¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿ÇòÇ®¤Î°ìÀï¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£