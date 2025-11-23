¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬19°Ì¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë0-3´°ÇÔ¡ÄÄ¾¶á7Àï6ÇÔÌÜ¡¢¾¡ÇÔ¸ÞÊ¬¤ÇÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë
[11.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 0-3 ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢Âè12Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MF±óÆ£¹Ò½êÂ°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¹ß³Ê·÷19°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦CÀï(¡ü0-3)¤ËÂ³¤¯ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á7»î¹ç¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î6ÇÔÌÜ¡£¤Ä¤¤¤Ëº£µ¨ÀïÀÓ¤¬6¾¡6ÇÔ¤Î¾¡ÇÔ¸ÞÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤â-2¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼ÌÀ¤±¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÆ³«Àï¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏGK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤¬ÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿°ìÊý¡¢ÀèÈ¯¤Î¤¦¤Á¥¢¥ê¥½¥ó¤ÈMF¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ò½ü¤¯11·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤Ê¤«¤Ç»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Á°È¾12Ê¬¤Ë¤ÏMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éDF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÁÀ¤¦¤È¡¢Æ±16Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éDF¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤¬±¦Â¤ÇÁÀ¤¦¡£¤µ¤é¤ËÆ±25Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÎCK¤«¤éC¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤¬ÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤Ë·ù¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾33Ê¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬Àè¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£MF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Îº¸CK¤Ï¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òDF¥à¥ê¡¼¥í¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥È¥é¥Ã¥×¡£¶¯Îõ¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤ÏÄ¾¸å¡¢MF¥À¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥¤¥§¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇGK¥¢¥ê¥½¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼Ä¾Á°¤Îº£·î9Æü¡¢Á°Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦CÀï¤ÎÁ°È¾38Ê¬¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢DF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇGK¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¹ñºÝ±ÇÁü¤Ë¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Á°Àá¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÈ½Äê¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÏÁ°È¾36Ê¬¤Ë¤â¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¸«»ö¤Ë¼ý¤á¤¿FW¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬DF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¿³¤¬¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ½Äê¡£¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ê¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¶·âÂ¦Áª¼ê¤Î¼ê¤äÏÓ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾ì¹ç¤ÏÌµ¾ò·ï¤Ë¥Ï¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¸åÈ¾1Ê¬¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òµ¯ÅÀ¤ËÎ¾¥µ¥¤¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¿¼¤¯¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¸ÅÁãÂÐÀï¤ÎDF¥Í¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬º¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¤ËDF¥Ë¥³¥í¡¦¥µ¥Ü¡¼¥Ê¤¬È¿±þ¡£±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢º¸SB¤«¤é±¦SB¤ÎÊø¤·¤Ç2-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ê¤ó¤È¤«¹¶¤á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É·èÄêµ¡¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾33Ê¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤ë3ÅÀÌÜ¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤òÈ´¤µî¤Ã¤Æº¸Â¤ÇÁÀ¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥ê¥½¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤òMF¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬º¸Â¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬Å¨ÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡¢»ÄÎ±·÷¤Î»ÃÄê16°Ì¤Ë°ìµ¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÄËº¨¤Î¹õÀ±¡£±óÆ£¤Ï4»î¹çÏ¢Â³¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
