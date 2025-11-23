¥Ð¥ë¥µ¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ùµ¢´Ô¤Î½é¿Ø¤Ï4È¯¥´¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¡ª¡¡¥Ó¥ë¥Ð¥ª·âÇË¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬3Ï¢¾¡
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡7¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç9¾¡1Ê¬2ÇÔ¤òµÏ¿¡£¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ò¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï¡¢5¾¡2Ê¬5ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¸½ºß¤Ï7°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é²áÌ©ÆüÄø¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤«¤é²þ½¤¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ØSpotify¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤Ç³«ºÅ¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¡ÈËÜµòÃÏ¡É¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë°ìÀï¤À¡£¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÁ´»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿GK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î4Ê¬¤ËÆ°¤¯¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬Ãæ±û¤ÎÆÍÇË¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢1ÅÙ¤ÏËÉ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥ì¥ó¥²¥ë¤ò¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤È¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬¶´¤ß¹þ¤à¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¡¢º¸Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¡£¡È¿·¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡É¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¿Ê¤à¤È¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿41Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¡£º¸¥µ¥¤¥ÉÂç³°¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ù¥ì¥ó¥²¥ë¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ù¥ë¥Á¥Á¥§¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿¯Æþ¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ø¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾½ªÎ»¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬ßÚÎö¡£¼«¿Ø¤Ç¥æ¡¼¥ê¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¥ä¥Þ¥ë¤¬º¸Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÇØ¸å¤òÆÍ¤¯¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢GK¥¦¥Ê¥¤¡¦¥·¥â¥ó¤Ë¿¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀª¤¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î48Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬Áê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ø°Ü¤ë¡£¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤«¤é¤ÎÍî¤È¤·¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÃæ±û¤òÇË¤ë¤È¡¢±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï52Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¥ª¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¥Á¥ã¡¼¥¸¥ó¥°¡£Åö½é¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥ÉÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢OFR¡Ê¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤ò·Ð¤Æ¥«¡¼¥É¤Î¿§¤¬ÊÑ¹¹¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤ß¡¢81Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Î¡È»î±¿Å¾¡É¤â´°Î»¡£90Ê¬¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤¬¸«»ö¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÃæ±û¤òÆÍÇË¤·¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬¥È¥É¥á¤Î°ì·â¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¡È¿·¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡É¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬3Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï25Æü¤ËCL¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤ÎÀï¤¤¤ËÎ×¤à¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï¶¶²¬Âç¼ù¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀïÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¡4¡Ý0¡¡¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡4Ê¬¡¡¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
2¡Ý0¡¡45¡Ü3Ê¬¡¡¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
3¡Ý0¡¡48Ê¬¡¡¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
4¡Ý0¡¡90Ê¬¡¡¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
