¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Åê»ñ·ÏYouTuber¡Ö¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢Æ°²è¡Ö¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥ÈÁí³Û£¹£²£°£°±ß¡õ¥Ý¥¤³è»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð¡ÊÈï¿¶¹þ¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥íー¥ó¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¢µëÍ¿¼õ¼è¡¢»ñ¶â°ÜÆ°¡Ë¡×¤ò¸ø³«¡£¥Ý¥¤³è¥æー¥¶ーÃíÌÜ¤Î¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È³èÍÑ¤Ç¡¢º£²ó¤Ê¤ó¤È¡Ö¥Îー¥ê¥¹¥¯¤ÇÁí³Û9200±ß³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£

Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤Þ¤À¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï²áµîºÇÂçµé¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¤Î¤ÇÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢º£¤¬»Ï¤á¤É¤­¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ÆâÍÆ¤Ï»°É©UFJ¶ä¹Ô¤«¤é¤Î½é¥Á¥ãー¥¸Åù4¤Ä¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾Ò²ð¤È¡¢50¡ó´Ô¸µ¡¦¾Ò²ðÀ©ÅÙ¡¦ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ê¤É¾ò·ïÉÕ¤­¤Ç¹ç·×ºÇÂç9200±ß¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ²òÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï12·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡×¡Ö»°É©UFJ¶ä¹Ô¤«¤é½é²ó3Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥Á¥ãー¥¸¤ÇºÇÂç5000±ß³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»²²Ã´ü¸Â¤ä³ÍÆÀ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¥³ー¥É·èºÑ¤ÈÁ÷¶âµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á÷¶â¤Ï¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ç¡¢Æþ½Ð¶â¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡×¤ÈÍøÊØÀ­¤â¶¯Ä´¡£ÂÐ±þ¶ä¹Ô¤âÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤«¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤¤È¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤òÌä¤ï¤Ê¤¤»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£

¸åÈ¾¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×ÆÈ¼«¤Î¶ä¹Ô¤°¤ë¤°¤ë¥Ý¥¤³è»öÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¾Ò²ð¡£¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶ä¹Ô´Ö¤ò»ñ¶â°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÈï¿¶¹þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÁÀ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î¥ëー¥È¤äÃí°Õ»ö¹à¡¢¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥íー¥óµ¡Ç½¡×¤ä¡Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡ÊPayPayÏ¢·È¡Ë¡×¡ÖµëÍ¿¼õ¼è¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀË¡¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ý¥¤³è¥Æ¥¯¤òÂ¿¿ô²òÀâ¤·¤¿¡£

Ãí°Õ´­µ¯¤âËº¤ì¤º¡¢¡Ö²áÅÙ¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¥Á¥ãー¥¸¤ä½Ð¶â¼è°ú¤ò·«¤êÊÖ¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍøÍÑ·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È²òÌó¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¡×¤È¹çË¡¤«¤Ä·òÁ´¤Ê¥Ý¥¤³è¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÎÁ÷¶â¤ä»ñ¶â°ÜÆ°¤Î¥ëー¥È¤¬¹­¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤â¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×ÆÃÅµ¤ÇÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò³µÍ×Íó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÆÆâ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤â¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

01:02

¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¡¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Þ¤È¤á
05:18

¥Ý¥¤³è»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð

´ØÏ¢µ­»ö

¡ã£±·³¥¯¥ì¥«¡§¹â´Ô¸µ¥«ー¥ÉÊÔ¡ä¥íー¥½¥óPonta¥×¥é¥¹¡¡¡ÊÆÃÌóÅ¹¤ÇºÇÂç£±£µ¡ó´Ô¸µ¡Ë

¡ã£±·³¥¯¥ì¥«¡§¹â´Ô¸µ¥«ー¥ÉÊÔ¡ä¥íー¥½¥óPonta¥×¥é¥¹¡¡¡ÊÆÃÌóÅ¹¤ÇºÇÂç£±£µ¡ó´Ô¸µ¡Ë

 ¡ÚÄ¶Âç·¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¶Î¬¡Ûº´²ì¶ä¹Ô¡¡µëÍ¿¼õ¼è¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡Áí³Û7Ëü±ß¥²¥Ã¥È¡ª¡¡

¡ÚÄ¶Âç·¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¶Î¬¡Ûº´²ì¶ä¹Ô¡¡µëÍ¿¼õ¼è¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡Áí³Û7Ëü±ß¥²¥Ã¥È¡ª¡¡

 ½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¥¹¥Þー¥È¥×¥í¥°¥é¥à²þÄû¡¡¥é¥ó¥¯À©ÅÙ¹¶Î¬ÊýË¡

½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¥¹¥Þー¥È¥×¥í¥°¥é¥à²þÄû¡¡¥é¥ó¥¯À©ÅÙ¹¶Î¬ÊýË¡
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 1.78Ëü¿Í 623 ËÜ¤ÎÆ°²è
Åê»ñ¡¢¥Ý¥¤³è¡¢Ãù¶â¡¦ÀáÌó¡¢ÀáÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤­¤ë¸Â¤êÅê»ñ»ñ¶â¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¾ÃÈñ¤»¤º¤È¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤³è¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Ëü¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ºÆ¸½À­¤Î¹â¤¤¥Ý¥¤³è¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£
youtube.com/channel/UCLWx3yr9RuUXNB2MXzFSuYQ YouTube