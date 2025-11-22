【NBA試合速報】2025年11月22日（土） ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2025年11月22日（土）
開催地：チェイス・センター（San Francisco）
最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 123 - 127 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。
第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし28-35で終了する。
第2クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが逆転し72-65で終了する。
第3クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び97-94で終了する。
第4クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し123-127で終了する。
試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-11-22 15:15:06 更新