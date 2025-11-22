ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2025年11月22日（土）

開催地：チェイス・センター（San Francisco）

最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 123 - 127 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。

第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし28-35で終了する。

第2クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが逆転し72-65で終了する。

第3クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び97-94で終了する。

第4クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し123-127で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-22 15:15:06 更新