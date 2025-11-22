【Amazon ブラックフライデー】先行セールで「テクシーリュクス」のビジネスシューズが最大34%オフ！
今回は、テクシーリュクスの人気ビジネスシューズをご紹介。軽くて履きやすいので、ビジネスシーンで重宝するアイテムです。
スリッポンタイプのビジネスシューズ
靴ひもがついていない、スリッポンタイプのシューズです。スーツスタイルよりも、ジャケットスタイルで過ごすことが多いビジネスマンにおすすめ。飾りがないため、どんなデザインのジャケットとも合わせやすいのが嬉しいポイントです。
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 TU-7770 メンズ ブラック 26.5 cm
8,800円 → 5,846円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
やわらかな牛革を使用したビットスリッポン
テクシーリュクスの基本性能を備えたモデル。屈曲部が曲がりやすいように設計されているため、履いているときに疲れづらくなっています。脱ぎ履きするときもスムーズで、オフィスカジュアルなシーンでの着用がおすすめです。
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 TU-7771 メンズ ブラック 26.5 cm
8,800円 → 5,838円（34%オフ）
スワールモカのビットスリッポン
上品さとカジュアルさを兼ね備えた「スワールモカ」のシューズは、ビジネスシーンを問わずに幅広く使えるアイテム。テクシーリュクスならではの「スニーカー感覚」で歩けることはもちろんですが、滑りづらさにも定評があり、通勤時に重宝します。
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 TU-7772 メンズ ブラック 26.5 cm
8,800円 → 5,846円（34%オフ）
ロングセラーのシンプルなストレートチップ
Amazon売れ筋ランキングで、メンズビジネスシューズの堂々1位を獲得した人気シューズ。軽くて履きやすく、ソールのクッション性もあり疲れづらいと評判です。ビジネスシーン用に最初に選ぶべき一足といえるでしょう。
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 TU-7774 メンズ ブラック 26.5 cm
8,800円 → 5,980円（32%オフ）
その他のおすすめ商品
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 スニーカービズ TU-7001 ブラック 24.5 cm
12,100円 → 10,890円（10%オフ）
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 スニーカービズ TU-7011 ブラック 26.5 cm 3E
9,900円 → 7,192円（27%オフ）
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
[フォクスセンス] スニーカー 【立ったままスッと履ける 理学療法士推薦】 ウォーキングシューズ レースアップ カジュアル ビジネスシューズ メンズ レディース 防水 世界一快適 通勤 歩きやすい 立ち仕事 軽量 ブラック 26.5 cm T1018-01
6,580円 → 3,984円（39%オフ）
スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm
7,150円 → 3,933円（45%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
