『ゴジラ対ヘドラ』東宝大怪獣シリーズ「ヘドラ」が55th Anniversary Ver.として再登場
プレックスは、『ゴジラ対ヘドラ』より「東宝大怪獣シリーズ ヘドラ 55th Anniversary Ver.」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「東宝大怪獣シリーズ ヘドラ 55th Anniversary Ver.」(29,700円)
2026年に公開55周年を迎える『ゴジラ対ヘドラ』より、「東宝大怪獣シリーズ ヘドラ」が55th Anniversary Ver.として再登場。
今回の55th Anniversary Ver.では、日中に田子の浦で繰り広げられたゴジラとの戦闘シーンをイメージし、全体的に明るめのカラーリングに変更。さらに、付属の電源ユニット(※単3電池×2本使用(別売り))を使用することで両目が劇中さながらに発光する。
成長を繰り返し、遂にはゴジラをも上回る巨体となったヘドラの姿を全高約28cｍの迫力サイズで楽しむことができる。
※本製品は、2017年発売の「東宝大怪獣シリーズ ヘドラ」と同じ金型を使用している。
TM & (C) TOHO CO., LTD.
2026年2月発送予定「東宝大怪獣シリーズ ヘドラ 55th Anniversary Ver.」(29,700円)
2026年に公開55周年を迎える『ゴジラ対ヘドラ』より、「東宝大怪獣シリーズ ヘドラ」が55th Anniversary Ver.として再登場。
成長を繰り返し、遂にはゴジラをも上回る巨体となったヘドラの姿を全高約28cｍの迫力サイズで楽しむことができる。
※本製品は、2017年発売の「東宝大怪獣シリーズ ヘドラ」と同じ金型を使用している。
TM & (C) TOHO CO., LTD.