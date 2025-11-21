11月21日 掲載

よみうりランドは11月21日、屋外常設施設「ポケパーク カントー」内エリア「ポケモンフォレスト」の入場制限に関するお知らせを掲載した。

今回のお知らせは、「ポケモンフォレスト」入場制限について補足するもの。「ポケパーク カントー」のエリアの1つ「ポケモンフォレスト」は、よみうりランド内の自然の地形を活かした、階段や急なのぼり坂などのあるコースとなっているため、安全と健康、さらには天災等の緊急時における避難動線等も考慮し、入場制限が必要なエリアに設定しているとのこと。

「ポケモンフォレスト」の入場制限については、11月11月日発表後に「制限に該当する方々への配慮が足りない部分があるのでは」といった問い合わせが多数あったという。

今後は安全面に最大限の配慮を行いつつ、楽しんでいただくためにどのような工夫ができるか改めて検討を重ね、「ポケモンフォレスト」の安全面に関する重要事項についてはより分かりやすくするため、公式サイトにおける記載内容を順次、加筆・修正し、随時お知らせするとしている。

□「ポケモンフォレスト」の入場制限に関するメッセージ

