『ワンパンマン』#31「後の先（ごのせん）」 あらすじと場面写真！
10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第7話である#31のあらすじと場面写真が公開された。
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。そして、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送中だ。
11月23日（日・祝）より放送となる、#31（第3期第7話）のあらすじと場面写真が公開された。
＜#31「後の先（ごのせん）」 あらすじ＞
Z市へ到着したヒーロー達を待ち受けていたのは、数多くの怪人による全方向からの奇襲だった。サポートとして作戦に参加したA級以下のヒーロー達が激闘を繰り広げる中、上空ではギョロギョロが戦況を偵察していた。
＞＞＞#31場面写真をすべてチェック！（写真9点）
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
