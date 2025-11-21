街でも山でも、背負い心地は快適に。ユニセックスで選べる【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
荷重バランスも、収納力も、雨対策も。毎日に寄り添う万能バックパック【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
「Amazon ブラックフライデー」は、1年を締めくくる超大型イベント！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
コールマンのリュックは、豊富なカラーとシンプルなデザインで、世代や性別を問わず幅広いシーンに対応するユニセックス仕様のバックパック。 通勤・通学からアウトドア、タウンユースまで、ファッションに合わせやすい形と容量でマルチに活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
背面にはクッション性と通気性を両立したメッシュフィルターパネルを採用し、長時間の使用でも快適な背負い心地をキープ。厚み12ミリメートルのパッド入りショルダーハーネスとスタビライザーにより、ヒップショルダーとの組み合わせで荷重バランスを安定させる。ウエストベルトは脱着式で、街中では取り外してすっきりとした印象に。
両サイドにはメッシュポケットとステッキホルダーを装備し、上部には小物収納に便利なファスナーポケットを配置。内部には多彩なオーガナイザーポケットを備え、荷物の整理もスムーズに行える。
さらに、急な天候変化にも対応できるレインカバーが付属し、アウトドアでも安心して使える仕様となっている。
