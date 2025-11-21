日経225先物：21日2時＝1000円安、4万8920円
21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1000円安の4万8920円と急落。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては903.94円安。出来高は1万2917枚となっている。
TOPIX先物期近は3274.5ポイントと前日比38ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.07ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48920 -1000 12917
日経225mini 48920 -1000 244522
TOPIX先物 3274.5 -38 14971
JPX日経400先物 29515 -400 888
グロース指数先物 668 -7 790
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
