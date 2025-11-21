　21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1000円安の4万8920円と急落。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては903.94円安。出来高は1万2917枚となっている。

　TOPIX先物期近は3274.5ポイントと前日比38ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.07ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48920　　　　 -1000　　　 12917
日経225mini 　　　　　　 48920　　　　 -1000　　　244522
TOPIX先物 　　　　　　　3274.5　　　　　 -38　　　 14971
JPX日経400先物　　　　　 29515　　　　　-400　　　　 888
グロース指数先物　　　　　 668　　　　　　-7　　　　 790
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース